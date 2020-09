Odbojkarice dobile tekmice za EP: 'V Črno Goro z visokimi cilji'

Slovenska izbrana vrsta bo v Podgorici branila visoko četrto mesto, ki so ga dekleta pod vodstvom Žive Cofosvojila na lanskem evropskem prvenstvu v Italiji in na Hrvaškem, ko so zaostala le za Turkinjami, Italijankami in Rusinjami. Mlade odbojkarice, ki jih zdaj vodi Samo Miklavc, so s pripravami na prvenstvo, ki bo na sporedu med 1. in 9. oktobrom, že začele, v našem taboru so s potekom treningov za zdaj zelo zadovoljni: "S pogoji za delo in z dozdajšnjim delom priprav smo zelo zadovoljni. Vse poteka kot smo si začrtali. Kljub dolgem premoru brez treningov in tekem so igralke zelo dobro pripravljene, so v dobri fizični kondiciji in tudi psihološko so pripravljene na evropsko prvenstvo. Za zdaj delamo še po sklopih, v nadaljevanju bomo vse skupaj strnili in začeli tudi z uigravanjem," je uvodoma za uradno spletno stran dejal Miklavc. Naša dekleta bodo igrala v močni prvi skupini, v kateri bodo nastopile kar tri od štirih reprezentanc, ki so se lani uvrstile v polfinale, ob Sloveniji še evropske prvakinje Turkinje in podprvakinje Italijanke, žreb pa je naši izbrani vrsti namenil še Bolgarijo, Slovaško in Črno Goro. "Reprezentanca ima kakovost, kar je dokazala s četrtim mestom na lanskem evropskem prvenstvu in tudi letos v Podgorico odhajamo z visokimi cilji. Glavne favoritinje v skupini so Turkinje, za njimi Italijanke, a tudi mi se lahko vmešamo v boj za najvišja mesta. Za zdaj je odprto tudi to, ali bo vseh dvanajst reprezentanc prišlo v Črno Goro. Ne glede na vse bosta naši glavni orožji ekipni duh in kolektivnost. Dekleta so v zares dobrih odnosih, naše nosilke igre bodo v letošnji sezoni igrale v prvih ligah, tudi sicer pa smo s štabom zaznali velik napredek na tehnični in fizični ravni. Pomembna bo uigranost, sploh, ker nobena ekipa še ne bo v pravem tekmovalnem ritmu," je še dodal slovenski selektor.