Mlade odbojkarice in odbojkarji po karto za EP

Naše mlade odbojkarice, ki so se prvič zbrale poleti v Kranjski Gori, nato pa priprave nadaljevale v Mariboru, se bodo v skupinskem delu tekmovanja pomerile s Hrvaško in Avstrijo, v nadaljevanju pa jih čakajo še obračuni z reprezentancami iz skupine B, Madžarsko, Češko ali Izraelom. Slovaška je zaradi okužbe z novim koronavirusom v ekipi udeležbo odpovedala. Selektorka Živa Cof je pred odhodom na Hrvaško dejala, da je z opravljenim delom zadovoljna: "Vsi se zavedamo, da v tej sezoni rezultate v veliki meri krojijo tudi razmere. Pri mladih ima odsotnost trenažnega in tekmovalnega procesa še večji vpliv in za vse nas je velik vprašaj, kako se bodo igralke po tako dolgi odsotnosti s tekmovanj odzvale. S tokratno generacijo smo imeli na voljo več skupnih priprav in jih tudi zelo dobro izkoristili. V tem obdobju so predvsem igralke, ki v klubih niso imele možnosti trenirati, prikazale res ogromen napredek. S trenutnim stanjem smo zadovoljni. Imamo nekaj izrednih posameznic, predvsem pa ekipo, ki je pripravljena garati, ki je popolnoma presenetila z odnosom, in verjamem, da bomo s tem zakrili nekaj naših šibkih točk. Hvaležni bomo za vse izkušnje, ki jih bodo dekleta dobila, za vsako preživeto minuto na igrišču in za privilegij, da se prvenstva lahko udeležimo. Ob vseh odigranih trening tekmah pa se tudi igralke zavedajo, da so zmožne vrhunskih predstav in da lahko posežemo tudi po najvišjih mestih," je bila za uradno spletno stran OZS izčrpna Živa Cof.

Pred začetkom uradnega dela prvenstva bodo mlade slovenske odbojkarice odigrale še pripravljalno tekmo z gostiteljicami, prvi obračun kvalifikacij pa bo na sporedu v petek, ob 11.30, ko se bodo srečale z Avstrijo, zvečer, ob 19.30, pa še s Hrvaško. Tekmovanje bo potekalo v dvoranah ŠC Višnjik in SD Bibinje.

Reprezentanca Slovenije do 16 let:

1. Adriana Vukojević (OK Lubnik Škofja Loka); 2. Lira Pukl Verdel (OK Nova KBM Branik); 3. Maja Lebič (SIP Šempeter); 4. Maša Pucelj; 5. Tara Filipič (obe ŠD Flip Flop); 6. Eva Kneževič (OK Bistrica); 7. Mija Šiftar, 8. Nadja Gojković; 9. Tia Hotič (vse OD Vital Ljubljana); 10. Nina Rakar (ŽOK Puconci), 11. Saša Damjanovič (OK Gorica); 12. Urška Sevčnikar (ŽOK Kajuh Šoštanj).