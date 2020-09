Mlade odbojkarice na EP najmanj po šesto mesto

Reprezentanca pod vodstvom selektorja Sama Miklavca je priprave na evropsko prvenstvo opravila v tradicionalni reprezentančni pripravljalni bazi na Gorenjskem, z opravljenim delom so v strokovnem štabu zelo zadovoljni. "Priprave so potekale tako, kot smo jih načrtovali. V Kranjski Gori smo imeli odlične pogoje za delo, še največ težav smo občasno imeli s prisotnostjo. Evropsko prvenstvo je bilo namreč prestavljeno na oktober, slovensko prvenstvo se je medtem že začelo in ker nekatere reprezentantke že nastopajo v prvi slovenski ligi, smo se temu morali prilagoditi. Bi pa vse igralke rad pohvalil za trud in prizadevanje, menim, da smo se na evropsko prvenstvo pripravili optimalno," je za uradno spletno stran OZS dejal Miklavc. Generacija deklet, rojenih leta 2004 in 2005, se je lani, še pod vodstvom Žive Cof, dokazala z odličnim četrtim mestom na evropskem prvenstvu do 16 let, zato so cilji reprezentance, kljub težkemu žrebu, tudi tokrat visoki. "Prvenstvo začenjamo z dvema težkima tekmama proti Italiji in Turčiji, ki sta na lanskem prvenstvu osvojili odličji. Že takoj na začetku prvenstva nas tako čaka pravi test kakovosti. Menim, da ima Slovenija dobro ekipo, da imamo kakovostne igralke na vseh igralnih mestih in da lahko razvijemo hitro in dinamično igro in smo tako kos vsem ekipam. Naše igralke so si lani nabrale pomembne izkušnje, ekipo krasita medsebojna povezanost in ekipni duh, naša prednost pa je tudi, da so nosilke igre že v tekmovalnem ritmu. To bomo skušali izkoristiti in izpolniti vsaj osnovni cilj, uvrstitev med najboljšo šesterico, kar prinaša tudi nastop na svetovnem prvenstvu. Po tihem si želimo celo več, želimo si polfinala in vsi verjamemo, da nam to lahko uspe," je za krovno spletno stran Zveze še dodal Miklavc.

Prvo uradno tekmo na prvenstvu bo izbrana vrsta odigrala v četrtek proti Italiji, sledila bosta obračuna s Turčijo in Črno Goro, po dnevu premora pa še srečanji z Bolgarijo in Slovaško. V skupini II bodo nastopile Rusija, Belorusija, Nemčija, Poljska, Srbija in Nemčija. Miklavc je v Podgorico, kjer so organizatorji za udeleženke evropskega prvenstva organizirali t.i. mehurček, popeljal enajst odbojkaric, med njimi ni podajalke Ule Gorjup (OK Vital Ljubljana), ki se je poškodovala na zadnjem treningu, tik pred odhodom.

Reprezentanca Slovenije:

podajalka: Žana Ivana Halužan Sagadin (OK Formis)

korektorici: Taja Gradišnik Klanjšček (OK Nova KBM Branik), Isa Ramič (OK Nova KBM Branik)

sprejemalke: Julija Grubišič Čabo (OK Formis), Živa Javornik (OK Kamnik), Naja Šalamun (OK Nova KBM Branik), Selena Leban (OK Gorica)

srednje blokerke: Neja Čižman (OK Vital Ljubljana), Žana Godec (OK Formis), Tia Koren (OK Spodnja Savinjska)

prosta igralka: Urška Cikač (OK Nova KBM Branik)

Strokovni štab:

selektor: Samo Miklavc, pomočnik selektorja: Borut Kralj, trenerka za telesno pripravo: Rosana Kranjc, vodja ekipe in statistik: Sebastjan Mavrič.