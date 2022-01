Mlade Slovenke potujejo na EP

Prvi krog kvalifikacij za evropsko prvenstvo do 17 let, v okviru katerega so se reprezentance Hrvaške, Izraela, Češke, Avstrije, Slovaške, Madžarske in Slovenija merile tudi za naslov srednjeevropskih prvakinj, so naše mlade odbojkarice začele z zmago. V Zadru so bile s 3:0 (22, 22, 19) uspešnejše od Slovaške, od izbrane vrste Avstrije pa so bile boljše s 3:1 (13, 21, -22, 19). S tem so si slovenska dekleta, ki jih je na Hrvaškem vodil Jaroš Štekl, zagotovila prvo mesto v skupini in uvrstitev v polfinale. Njihove tekmice v boju za finale so bile Madžarke, a slednje proti razpoloženim Slovenkam, ki so slavile s 3:0 (18, 18, 17), niso imele nobenih možnosti.