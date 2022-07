Mladi odbojkar najprej gasil na Krasu, nato pa postal še državni prvak

Naporen urnik je imel v minulih dneh mladi odbojkar Klemen Šen. Obsežen požar je v minulih dnevih povzročal ogromne težave prebivalcem Krasa, polne roke dela so imeli gasilci. Šen je član Prostovoljnega gasilskega društva Dolnji Logatec in je v četrtek pomagal pri gašenju na Krasu, v petek in soboto pa je, zelo uspešno, nastopal na državnem prvenstvu v odbojki na mivki v Kranju.

Na državnem prvenstvu v odbojki na mivki sta naslov prvaka osvojila 20-letni Šen v paru z izkušenim Nejcem Zemljakom. Za Šena je bil to prvi naslov v članski konkurenci, za Zemljak pa tretji. V ženski konkurenci sta naslov osvojili Maja Marolt in Živa Javornik.

"Igrala sva dobro. V nekem trenutku sva prišla v položaj, v katerem sva se zavedala, da je nervoza odveč in vedela, da sva midva tista, ki jo povzročava nasprotni ekipi. Za Klemna je to prvi, zame tretji naslov državnega prvaka in vesela sva, da sva to doživela skupaj. Res je, da je zmagati vedno lepo, ampak na koncu to ni vse. Sama sva se poskušala osredotočiti na igro in sva v velikem delu zadovoljna s tem, kar sva prikazala. Poudarila bi točko pri rezultatu 11:15 v drugem nizu, ko sta nasprotnika blokirala žogo in sva jo sama instinktivno rešila ter si priborila vodstvo dveh točk. Ta točka se je na koncu izkazala za eno izmed odločilnih," je po zmagi povedal Zemljak.