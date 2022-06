Mladi odbojkarji po vozovnico za EP

Slovenska moška reprezentanca do 20 let bo v Mariboru igrala tretji krog kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bo septembra gostila Italija. Naši odbojkarji se bodo pred domačimi navijači od 30. junija do 2. julija merili z Nizozemsko, Španijo in Finsko.

icon-expand Odbojka Slovenija U20 FOTO: CEV Mladi slovenski odbojkarji si bodo uvrstitev na EuroVolley, ki bo od 17. do 25. septembra v Montesilvanu in Vastu, skušali priigrati v športnem centru Draš, kjer se bodo 30. junija uvodoma pomerili z Nizozemsko. Varovanci Jerneja Rojca, ki bo, kot piše uradna spletna stran OZS, v odsotnosti siceršnjega selektorja Zorana Kedačiča vodil izbrano vrsto, se bodo zatem srečali še s Španijo, za konec kvalifikacij pa s Finsko. Naši mladi odbojkarji so sicer že nastopili v drugem krogu kvalifikacij, a se jim takrat ni uspelo uvrstiti na evropsko prvenstvo. Na turnirju v Jeglavi so namreč osvojili drugo mesto, potem ko so premagali Latvijo in Romunijo ter izgubili s Češko. Reprezentanca Slovenije, širši seznam: Vid Ranc, Jaka Prevorčnik, Jurij Oman, Nejc Kožar, Miha Fink, Dino Vinkovič, Niko Kovačič, Rok Bračko, Nik Mujanovič, Janž Janez Kržič, Žan Zajc, Grega Okroglič, Luka Marovt, Amadej Snedec, Nejc Najdič, Jan Karl Jančič, Mohor Travnik, Jure Kocjančič, Matija Filiputti in Miha Okorn. Selektor je Jernej Rojc.