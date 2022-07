Mladi odbojkarji znova v boj za najvišja mesta

Slovenski odbojkarji so si nastop na evropskem prvenstvu zagotovili že v prvem krogu kvalifikacij, ko so se na srednjeevropskem prvenstvu v Mariboru veselili zlatega odličja. Naši fantje so tekmovanje zaključili s štirimi zmagami in enim porazom. V skupinskem delu prvenstva so bili boljši od Hrvaške in Madžarske, izgubili so z Avstrijo, nato v polfinalu odpravili Češko, zatem pa so se v velikem finalu Avstrijcem oddolžili za poraz in si priigrali vozovnico za Tbilisi. Na EuroVolleyju do 18 let v Gruziji se bo za naslov evropskih prvakov, ki so ga v tej generaciji mladih evropskih odbojkarjev osvojili prav Slovenci, med seboj merilo 12 najboljših reprezentanc. V skupini I bodo igrale Srbija, Češka, Francija, Gruzija, Belgija in Finska, v skupini II pa ob Sloveniji še Bolgarija, Nemčija, Italija, Poljska in Grčija.

Slovenski odbojkarji pod vodstvom selektorja Iztoka Kšele bodo evropsko prvenstvo, kot poroča uradna spletna stran OZS, začeli z obračunom z Bolgarijo, ki bo 9. julija, dan zatem bodo njihovi tekmeci Nemci, 11. julija pa bo sledilo še srečanje proti Italiji. Po dnevu premora naše fante 13. julija čaka dvoboj s Poljsko, za konec skupinskega dela pa se bodo v Palači športa v Tbilisiju pomerili še z Grki.

Reprezentanca Slovenije: Nejc Najdič, Jošt Purgar, Jurij Oman, Urban Rajnar, Vid Suhadolnik, Nik Legen, Miha Kosanc, Miha Okorn, Jakob Špes Podbregar, Luka Marovt, Matevž Karadža Pevc, Gregor Frece, Rok Drobnič, Jošt Kržič. Selektor: Iztok Kšela.