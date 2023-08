Mladinci med deset na svetu

Slovenski odbojkarji so pod vodstvom selektorja Iztoka Kšele prvi del tekmovanja v skupini B zaključili na tretjem mestu. Premoč so morali priznati Bolgarom (2:3) in Francozom (0:3), premagali pa Japonce (3:1) in Indijce (3:0). V osmini finala je bila po tesnem obračunu boljša Belgija (3:1) in jih tako pahnila v borbe za razvrstitev od 9. do 16. mesta. Na prvih dveh tekmah razigravanja so Slovenci nanizali zmagi proti Srbom (3:0) in znova Japoncem (3:1), v tretje pa, kot že omenjeno, izgubili proti Braziliji.

Poslovilno tekmo od letošnjega mundiala so sicer slovenski odbojkarji začeli dobro. Brazilija je uvodoma povedla s 4:1, nato še s 5:3, Slovenci pa so nato pripravili zasuk, po katerem prednosti niso več izpustili iz rok. Dobro serviranje Gregorja Freceta, protinapada Jurija Omana in Mihe Okorna ter napake tekmecev so jim prinesle pet zaporednih točk za skok na 8:5. Brazilci vse do konca niza, ki se je končal s 25:20, bližje kot na dve točki zaostanka niso prišli. Uvod v drugi niz je prav tako minil v znamenju Južnoameričanov, ki so osvojili prvih šest točk. Tokrat do zasuka ni prišlo, Slovenci so bili vse do konca v podrejenem položaju, drugi del pa so njihovi tekmeci zaključil s prvo zaključno žogo za 25:15.

Veliko bolj izenačen je bil nato tretji niz. Po 10:10 so bili Brazilci vseskozi točko ali dve spredaj. Po njihovi napaki pri servisu se je slovenska vrsta še približala na 16:17, nato pa so tekmeci strnili svoje vrste, izkoriščali protinapade in napake Slovenije, ušli na 22:16 in niz mirno zaključili (25:18).