Mladi Slovenci v boju za odličja

Slovenski odbojkarji so evropsko prvenstvo začeli s pričakovano in tudi prepričljivo zmago s 3:0 nad Albanijo, zatem pa so se veselili še zmage s 3:0 nad vselej neugodnimi Turki. Sledil je obračun z Belgijo, eno od favoritinj skupine A, a so tudi na tem srečanju naši reprezentanti igrali na zelo visoki ravni in slavili s 3:1 ter si na široko odprli vrata v polfinale. Uvrstitev med najboljše štiri reprezentance prvenstva stare celine so Slovenci potrdili z izjemno predstavo proti favorizirani Rusiji. Tekmeci so bili na koncu sicer boljši s 3:2, a je naša izbrana vrsta osvojila pomembno točko, ki ji je po porazu Latvije z Belgijo že prinesla boj za odličja. Zadnja tekma skupine A, ki so jo naši odbojkarji odigrali proti Latvijcem in na kateri je slovenski strateg Iztok Kšela priložnost za igro ponudil vsem reprezentantom, je bila le še formalnost, v našem taboru so se namreč že začele priprave na polfinale. "Naša skrita želja je bila, da se uvrstimo v polfinale, a če sem iskren, sem pričakoval povsem drugačen scenarij in še zdaleč ne tega, da se bomo med štiri najboljše reprezentance uvrstili že po četrti tekmi z Rusijo. Glede na vse, kar smo doslej na prvenstvu prikazali, se povsem zasluženo podajamo v boj za naslov. Vesel sem, da sem lahko na tekmi proti Latviji priložnost za dokazovanje ponudil tudi igralcem, ki so doslej igrali manj. Po drugi strani smo lahko spočili naše nosilce igre in obenem dobili še nekaj več časa, da preučimo nasprotnike," je bil po koncu skupinskega dela tekmovanja, v katerem je Slovenija v skupini A zasedla drugo mesto, za Rusijo, zadovoljen Kšela.

V našem taboru se zavedajo, da je uvrstitev med najboljše štiri reprezentance evropskega prvenstva velik uspeh, a hkrati poudarjajo, da so sposobni osvojiti tudi eno od odličij. "Glede na to, da smo prišli tako daleč, se ne želimo ustaviti. Kot selektor namreč še nisem doživel, da bi katera reprezentanca skozi takšen turnir v igri tako malo nihala, kot je naša. Iz tekme v tekmo smo napredovali in igrali bolje. Rusija je daleč najboljša ekipa na prvenstvu, a smo proti njej pokazali največ. Zdaj je naš cilj medalja. V skupini B so stvari precej bolj zapletene, ekipe rezultatsko precej bolj nihajo, tako da bomo šele zvečer vedeli, kdo bo naš tekmec v polfinalu. Kot vse kaže bosta to Poljska ali Bolgarija, zato si bomo s štabom danes ogledali dve tekmi, nato pa se čim bolje pripravili na sobotni polfinale," je za uradno spletno stran OZS še dodal Kšela.

Polfinalna tekma Slovenije s prvouvrščeno reprezentanco skupine B bo v soboto ob 19.30.

Reprezentanca Slovenije: Gregor Frece, Miha Kosanc, Matevž Karadža Pevc, Jakob Podbregar Špes, Vid Suhadolnik, Nik Legen, Urban Rajnar, Jurij Oman, Luka Marovt, Nejc Najdič, Miha Okorn, Jošt Purgar. Selektor: Iztok Kšela