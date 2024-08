Močno spremenjeni Kamničani strumno in veselo od prvega dne priprav

Ker so Matevž Karadža Pevc, Jurij Oman in novinec v ekipi, Vid Suhadolnik, prišel je iz Panvite Pomgrada, na pripravah slovenske reprezentance do 20 let – od 26. avgusta do 7. septembra jo čaka evropsko prvenstvo v Srbiji in Bolgariji –, trenutno Gašper Ribič lahko računa le na sedem igralcev, ki bodo v novi sezoni nosili kamniški dres.

"Ob vseh treh mladinskih reprezentantih čakamo, da se nam pridružita še korektor, ki bo tujec, in čakamo le še, da se uredijo formalnosti, ter Črt Bošnjak, ki pa je trenutno še v fazi rehabilitacije. Ekipi sta se pridružila še dva naša mlajša igralca, Nik Drnovšek in Jon Jensterle, do odhoda na študij v ZDA pa bo z nami treniral tudi Miha Okorn. V prvem tednu priprav bomo trenirali le dopoldne, in sicer bomo ves čas v dvorani ali fitnesu, večja intenzivnost pa bo začela prihodnji teden," je o začetku priprav za uradno klubsko spletno stran dejal eden najuspešnejših kamniških trenerjev, ki je bil z žensko ekipo Calcit Volleyja trikrat državni prvak – enkrat namesto obolelega tedanjega trenerja Gregorja Rozmana, ki bo zdaj njegov pomočnik –, dvakrat je z njo slavil tudi v srednjeevropski ligi in enkrat v domačem pokalnem tekmovanju, tako kot tudi z moško ekipo. Ob tem je bil kot igralec s Kamničani tudi trikrat državni prvak in enkrat pokalni prvak.

Že prihodnji teden bo intenzivnost treningov večja, prav tako bodo začeli trenirati tudi popoldne, v zadnjem avgustovskem treningu pa bo dela še več. Prve tekme so načrtovane v septembru, za začetek ena na teden, v nadaljevanju dve. "Prvo tekmo bomo igrali proti ravenskemu Fužinarju, nato bodo sledile tekme s Kranjčani, Dobom, Alpacem Kanalom, teden dni pred začetkom prvenstva pa nas čaka še turnir v Kranju. Tekem bo dovolj, kajti ekipa bo v precej spremenjeni zasedbi in se mora še uigrati," je Ribič povedal glede pripravljalnih tekem.