Monika Potokar odslej na Cipru

Monika Potokar, ki bo decembra dopolnila 34 let, bo svojo bogato športno pot tako nadaljevala na Cipru. Kariero je začela pri domačem ATK Grosuplju in igrala še za novogoriški Gen-i Volley in mariborsko Novo KBM Branik, nato pa se pred začetkom sezone 2012/13, ko je podpisala profesionalno pogodbo z italijanskim prvoligašem Chierijem, prvič podala na tuje. Zatem je nastopala za francoski Hainaut in romunsko Stiinto Bacau, se vrnila domov ter po dveh sezonah v Sloveniji in deloma v Italiji leta 2016 odšla v Grčijo.

V tamkajšnjem prvenstvu je uspešno branila barve Pannaxiakosa, Thirasa, Ilioupolisa in Panathinaikosa, vmes pol sezone preživela v vrstah poljskega Wroclawa, v lanski sezoni pa je s PAOK-om postala grška pokalna prvakinja. Potokarjeva je nov izziv zdaj našla na Cipru, v vrstah AEL Limassola, s katerim se bo med drugim predstavila tudi v evropskem pokalu Challenge. "Gre za najboljši klub v ciprskem prvenstvu, ki že vrsto let osvaja lovorike in je tudi aktualni državni prvak. Klubski cilji ostajajo visoki, vodstvo to dokazuje tudi s prijavo ekipe v evropski pokal Challenge. Za podpis pogodbe z AEL-jem sem se odločila, ker sem si po vseh teh letih želela zamenjati okolje, po drugi strani pa sem izbrala državo, v kateri se še vseeno močno čuti grški priokus. Veselim se že nove sezone in upam, da bo uspešna," je za uradno spletno stran OZS dejala Potokarjeva, ki je že prispela v Limassol, zelo kmalu pa jo čakajo prve klubske obveznosti.