Monika Potokar: Ta občutek, da nekomu pripadaš, privoščim vsakemu športniku

"Grčija je bila dejansko čisto nepričakovana, če pomislim na to, kako sem prvo leto prišla tja. Bila sem v takšni situaciji, da nisem vedela, kam bi šla. Bilo je že proti koncu avgusta, moj manager me je poklical in mi predlagal Grčijo. Na začetku sem bila nekoliko skeptična, toda na koncu sem se odločila za to državo, kjer sem ostala kar pet let. Všeč mi je ta mediteranski način življenja, sprejeli so me za svojo in res sem se počutila kot doma. Vedno, ko me kdo vpraša o tem, sama rečem, da je to moj drugi dom," z navdušenjem pripoveduje kapetanka mariborske ekipe Nova KBM Branik, Monika Potokar. Kaj vse zanimivega nam je še povedala, tudi o navijaški kulturi v tej državi, pa si lahko poslušate v tokratnem Popkastu. Beseda je nanesla tudi na prihajajočo finalno tekmo srednjeevropske lige ter končnico državnega prvenstva.