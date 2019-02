Monza potrdila vlogo favorita, Calcit v Kamniku potrebuje velik preobrat

Trenutno petouvrščena ekipa italijanske Serie A je bila pričakovano premočna za slovenske pokalne zmagovalke, ki so se sicer hrabro borile, predvsem to velja za prva dva niza, vendar je bila kakovostna razlika vendarle na strani odbojkaric iz Monze. Na začetku uvodnega niza je bila nizozemska reprezentančna sprejemalka Anne Buijsnezaustavljiva za kamniške odbojkarice in prav po njeni zaslugi so domačinke povedle z 11:4. Gostiteljice so še vodile tudi z 20:12, vendar se Kamničanke niso sprijaznile z visokim porazom. Na servis Anje Zorman, ki je dosegla tudi dva asa, so se domačinkam približale na štiri točke zaostanka (16:20) in šele polminutni odmor Miguela Angela Falasce Fernandeza, so domačinke zaustavile nalet gostij, ki so ubranile tri zaključne žoge, nato pa je servis Eve Pogačarkončal v avtu.

Kamniška trojka Olivera Kostić, Katja Mihalinec in Tina Kakerje ob dobri igri v obrambi, v drugem nizu do 13. točke držala korak z domačimi, ki so šele z asom Nemke Hanne Orthmannprvič povedle s tremi točkami prednosti (16:13). Tudi po polminutnem odmoru se Kamničankam ni več uspelo vrniti v igro, naredile so preveč lastnih napak, tudi njihov napad ni bil več tako učinkovit oziroma je bil blok domače ekipe previsok za kamniške napadalke. Tudi drugi niz se je končal z napako na servisu Kamničank.

Rozman: Kakovost Monze ne sme biti opravičilo

V še večjih težavah so bile varovanke Gregorja Rozmanav tretjem nizu, ko so v napadu le s težavo prebijale blok domače ekipe, ki je bila veliko bolj učinkovita tudi v napadu. Do odločilne prednosti je Monza prišla s serijo štirih zaporednih točk Orthmannove, tri je dosegla z asom, ko je vodstvo s 6:2 povečala na 12:4. Čeprav je Rozman z nekaj menjavami želel svojo ekipo vrniti v igro, mu to ni uspelo, zaostanek njegovih varovank pa je bil vedno večji. Z delnim izidom 7:0 in blokom Serene Ortalanise je tekma v Monzi končala s prepričljivo zmago domače ekipe.

"Danes nismo bili pravi. Dejstvo je, da je kakovost na strani Monze, vendar to ne sme biti opravičilo za našo slabšo predstavo. Je že res, da je bilo težko igrati že zaradi višine domačega bloka, vendar bi morali na tistih zadevah, kjer bi jim lahko bili enakovredni, igrati bolje. Žal tega nismo izkoristili, vem pa, da znamo igrati bolje," je vtise po tekmi strnil Rozman.

Pokal Challenge, četrtfinale, prva tekma:

SaguellaMonza ‒ Calcit Volley 3:0 (19, 18, 7)

* Športna dvorana Candy Arena, gledalcev 400, sodnika: Harizanov (Bolgarija), Romero Martinez.

* Saguella Monza: Ortolani 12, Arcangeli, Balboni, Devetag 7, Adams, Hancock, Begić, Buijs 12, Orthmann 15, Facchinetti, Bianchini, Melandri 6.

* Calcit Volley: Kotnik 2, P. Marušič, Š. Marušič, Mihalinec 4, Pogačar 4, Kostić 5, Janežič, Charuk 4, Kaker 7, Zorman 2.