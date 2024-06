Mosca: Pričakujemo trd boj, Slovenija igra fantastično

Sloveniji gre v letošnji izvedbi elitne Lige narodov vse kot po maslu. Porazili so jih zgolj Japonci, padle pa so velesile, kot so Poljska, Brazilija, Argentina, danes pa je na vrsti še Italija. "Brez dvoma bo dvorana polna izjemnih slovenskih navijačev. Pričakujemo lahko trd boj, saj Slovenija prikazuje fantastične predstave. Sploh ko igra pred domačimi navijači," je po tekmi s Poljsko povedal 23-letni Leandro Mosca . Da je atmosfera v dvorani dosegla vrelišče že v torek, ko so Slovenci z zmago nad Argentino potrdili uvrstitev na OI, je dejstvo, toda takrat dvorana sploh še ni bila polna. Danes bo pokala po šivih, pričakuje pa se izjemno vzdušje.

"To je Italija, ki na sebi nima pritiska. Nima tistih pričakovanj, ki jih nosi prva ekipa. Definitivno bodo zelo nevarni. Prišli bodo seveda v zelo polne Stožice, vem, da jim ne bo lahko. Sam ne pričakujem, da bo lahka tekma. Vsi vemo, česa so tudi mlajši igralci sposobni. Dovolj je že, da ima samo eden od njih dober dan in nas lahko postavi v težave. Tekmo je treba vzeti resno, dobro jo bomo analizirali. Vemo, da bodo verjetno veliko rotirali, tako da smo pripravljeni na to njihovo igrivost. Zoperstavili se bomo z našimi dobrimi stvarmi in vemo, da če mi igramo dobro odbojko, lahko premagamo vse," pa je napovedal Jan Kozamernik.