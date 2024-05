Čebulj: Gremo točko po točko, set po set, tekmo po tekmo

Slovence najprej čaka obračun proti Nizozemcem, nato pa se bodo pomerili še s Francozi, Kanadčani in Poljaki. "Fokusiramo se sami nase. Pripravljalno obdobje je bilo kratko, nismo imeli pripravljalnih tekem, tako da se bomo še morali uigrati," je povedal kapetan slovenske izbrane vrste Tine Urnaut.

Njegovim besedam se je pridružil tudi Klemen Čebulj. "Prvi turnir bo pokazal, kaj smo delali zadnjih 14 dni. Kot je rekel Tine, gremo točko po točko, set po set in posledično tekmo po tekmo. Želeli bomo stopnjevati našo formo in se vrniti na naš način igre, ki ga zadnje leto in pol gojimo s trenerjem."

V slovensko reprezentanco se je po dolgem času vrnil tudi Tonček Štern, ki je bil dalj časa odsoten zaradi poškodbe. "Občutki ob povratku so odlični. Zelo sem vesel, da sem se lahko vrnil med te fante. Vsi vemo, kakšno je vzdušje v reprezentanci v zadnjih letih in zadnji dve leti mi je to res manjkalo."