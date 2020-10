Moštvo ACH Volleyja v karanteni

Iz odbojkarskega kluba ACH Volley so sporočili, da je po pozitivnem testu na novi koronavirus celotno moštvo v karanteni. Pozitiven je bil eden od igralcev. "Eden izmed igralcev ACH Volleyja Ljubljana je bil pozitiven na testu za covid-19. Celotno moštvo je do nadaljnjega v karanteni," so zapisali na spletni strani serijskih državnih prvakov.

Predstavnica za odnose z javnostmi kluba je še dejala, da igralce novo testiranje čaka v petek, vsaj do takrat pa moštvo seveda ne bo treniralo. Naslednjo tekmo bi morali Ljubljančani odigrati 24. oktobra proti Hiši na kolesih Triglav. Za zdaj sicer uradnih informacij iz kluba niso mogli podati, bo pa vsaj omenjena tekma po vsej verjetnosti prestavljena. O nadaljnjih korakih bodo javnost obveščali sproti, so še dodali iz kluba.