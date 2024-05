Težave za Cretuja: Možič celo brez olimpijskih kvalifikacij?

OGLAS

"Imel sem artroskopijo levega gležnja. Odstranili so mi delček kosti v zadnjem delu gležnja blizu ahilove tetive, prav tako so mi zadevo zbrusili. Odstranjen delček se mi je odlomil zaradi vsega stresa in velikih sil pri pristankih. Zdaj se je to odstranilo, spoliralo. Želja vseh je bila, da to opravim po koncu reprezentančne akcije, a se žal ni tako izteklo. Bolečina je bila enostavno prehuda. Skozi vso sezono sem v Veroni igral s takšnimi in drugačnimi bolečinami. Komaj čakam, da se vrnem nazaj, ko bom spet lahko igral brez bolečine in užival v igri," je za uradno spletno stran OZS dejal Rok Možič, ki je že začel z rehabilitacijo. Slednja bo trajala približno mesec, nato pa bo sledil postopni povratek nazaj na parket.

Rok Možič FOTO: CEV icon-expand

Možič si želi, da bo okrevanje uspešno in da bo lahko slovenski reprezentanci pomagal do uvrstitve na olimpijske igre. "Rehabilitacija se je na nek način začela že takoj naslednji dan po operaciji. Najprej moram kakšna dva tedna hoditi s pomočjo bergle, da gležnja ne obremenjujem preveč. Kak korak sem naredil že brez, ampak ne želim pretiravati. Takoj sem začel s treningi v fitnesu, kjer se trenutno osredotočam predvsem na zgornji del telesa. Prihodnji teden me bo znova pregledal nizozemski zdravnik dr. Niek van Dijk, ki me je operiral. Odstranili mi bodo šive in določili točen potek nadaljnje rehabilitacije, ki jo bom uskladil z reprezentanco. Ne želim prehitevati zadev. Želim, da se zadeva dobro sanira. Seveda bom s cmokom v grlu spremljal zbor in uvodne tekme reprezentance, saj bi si tudi sam želel biti zraven, ampak tako pač je v športu. Poškodbe so del tega. Ko se vrnem nazaj v reprezentanco, bom še močnejši. Do takrat pa bom njen najglasnejši navijač," je še dodal 22-letni sprejemalec.

