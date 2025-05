Možič drugič v karieri prejel pokal Al Risparmio Noi Verona Cup.

Rok Možič, kapetan ekipe Rana Verona, je v sezoni 2024/25 zanesljivo zmagal in prejel omenjen pokal, saj je zbral 56 točk, medtem ko sta njegova najbližja zasledovalca Noumory Keita in Lorenzo Cortesia zbrala po 38 točk. To priznanje je Možič osvojil že v svoji debitantski sezoni v Italiji (2021/22), ko je vodil v glasovanju od začetka do konca.