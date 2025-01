Možič MVP tekme na Apeninskem polotoku

Minuli konec tedna smo v državnih prvenstvih spremljali nekoliko okrnjen razpored, so se pa zato znova na parket podali v Italiji, Romuniji, Franciji, Grčiji, Rusiji in Švici. V italijanskem prvenstvu je zopet zelo dobro igral Rok Možič , ki je z Verono brez izgubljenega niza slavil nad Cisterno, našemu sprejemalcu pa je pripadel tudi naziv najkoristnejšega igralca obračuna. Mija Šiftar je z Brescio doma izgubila z Messino, dvoboj pa končala s 17 točkami.

Jana Kozamernika in Selene Leban zaradi okrevanja po poškodbah še nismo videli na delu, Tonček Štern v Turčiji, Nik Mujanović in Rok Bračko v Franciji, Uroš Planinšič na Nizozemskem ter Tine Urnaut in Nika Markovič (ki je dobila dovoljenje za nastope v dresu Ageo Medics) na Japonskem niso igrali prvenstvenih obračunov, prav tako tudi ne Lorena Lorber Fijok in Eva Zatković v Nemčiji.