Možič 'nezaustavljiv' v dresu Verone

V poljskem prvenstvu je v 21. krogu zelo dobro igral Klemen Čebulj , ki je v dresu Asseca Resovie Rzeszow dosegel 16 točk. Večino njih z napadom, kar 13, dodal pa je še dva asa in dosegel točko z blokom. Resovia je sicer s 3:1 premagala ekipo PSG Stal Nysa in z novimi točkami ohranja četrto mesto na prvenstveni lestvici. Na Poljskem igra tudi Žiga Štern , ki je tokrat dosegel pet točk, vse z napadom, a njegov Slepsk Malow Suwalki je moral priznati premoč ekipi KGHM Cuprum Lubin, ki je bila boljša s 3:1.

V Italiji sta si nasproti stali ekipi dveh slovenskih reprezentantov. V 18. krogu sta se namreč srečala Sir Susa Vim Perugia Gregorja Ropreta in Rana Verona Roka Možiča. Po petih odigranih nizih je Verona presenetila Perugio, tudi po zaslugi nezaustavljivega Roka Možiča, ki je v statistiko vpisal 20 točk. Petnajst točk je dosegel z napadom, dve s servisom in tri z blokom. Na drugi strani je Gregor Ropret dosegel as. V dresu Itasa Trentino je dobro igral Jan Kozamernik in dosegel po štiri točke z napadom in blokom, skupaj osem. Prav tako v italijanskem prvenstvu igra tudi Eva Zatković, ki je imela zelo dober konec tedna. Njena ekipa Tecnoteam Albese Volley Como je sicer klonila po petih nizih, a Slovenka je dosegla 14 točk (11 z napadom, dve s servisom in eno z blokom).

V francoskem prvenstvu je Mija Šiftar tokrat na igrišče stopila le v tretjem nizu in dosegla sedem točk, vse z napadom. Na koncu se je z ekipo Volley Mulhouse Alsace veselila nove zmage, saj s soigralkami ekipi Quimper niso oddale niti niza. V Nemčiji je Sašo Štalekar za Berlin Recycling Volleys dosegel šest točk. Berlinčani, ki vodijo na prvenstveni lestvici, so sicer priznali premoč Dachauu, ki je zmagal po petih nizih. To je bil šele drugi poraz Berlina v letošnjem prvenstvu. Odbojkarice so v Nemčiji odigrale tekmo vmesnega kroga za razvrstitev, Eva Pogačar pa je za VfB Suhl Lotto Thüringen prispevala točko.