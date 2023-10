Možič po tretji zmagi v nizu: Nismo še tam, kjer si želimo biti

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na kvalifikacijah za olimpijske igre, ki jih gosti Tokio, vknjižila še tretjo zaporedno zmago. Naši fantje, ki jih že jutri čaka obračun z Egiptom, so bili s 3:1 boljši od Fincev. Že v sredo Slovence čaka nova tekma, pomerili se bodo z Egiptom. "Pomembna zmaga, ampak je treba razmišljati naprej, ker nismo še tam, kjer si želimo biti," sporoča Rok Možič.

icon-expand Slovenci na Japonskem ostajajo neporaženi. FOTO: Luka Kotnik

Slovenski odbojkarji so se s Finci v letošnji reprezentančni sezoni že merili, in sicer v skupinskem delu evropskega prvenstva v Varni, kjer so slavili po treh nizih.

Po Tuniziji in Turčiji je v Tokiu kljub nekoliko slabši igri pričakovano premagala še Finsko, izid je bil 3:1. Za Slovence je bil to prvi izgubljeni niz na turnirju.

Skandinavci so tekmovanje zaključili na 21. mestu, naša izbrana vrsta pa se je domov vrnila z bronastim odličjem. A Finci, ki jih vodi britanski strokovnjak Joel Banks, so kvalifikacijski turnir v Tokiu začeli zelo dobro, saj so na uvodni tekmi dodobra namučili favorizirane Japonce in izgubili šele po petih nizih. Na drugi tekmi so bili od njih pričakovano boljši Američani. "Še ena zmaga za nas, zelo pomembna tekma, ponovno ob 10. uri zjutraj. Čeprav to že znova ponavljamo, je zares drugače igrati ob tej zgodnji uri. Čeprav smo dobro začeli, smo se v nadaljevanju uspavali. Na koncu mislim, da smo se vseeno prebudili. Pokazali smo ogromno želje in energije in ta energija nas je ponesla na višji nivo od nasprotnikov in na koncu se lahko veselimo zmage," je povedal Uroš Planinšič, ki je dobro zamenjal Dejana Vinčića.

Slovenci sicer niso imeli najboljšega dneva, a so že nekajkrat v zadnjih letih dokazali, da se znajo izvleči tudi ob nekoliko slabši igri. Tokrat s servisom niso pritiskali, kot znajo, težave so imeli pri sprejemu in posledično tudi v napadu. Po zanesljivo dobljenem prvem nizu so njihovi tekmeci začeli bolje servirati, v napadu niso grešili in so brez težav izenačili.

Grozili so tudi do polovice tretjega niza, ko so vodili s 16:13. Preobrat pa je prinesla menjava organizatorja igre, Uroš Planinšič je zamenjal Dejana Vinčića in Slovenci so vendarle zaigrali bolje. Dodatno so jih podžgale še provokacije finskih igralcev, predvsem je to razjezilo Klemna Čebulja, ki je tako kot finski igralec prejel rdeč karton, ta v odbojki pomeni točko. Po izidu 20:20 je bil prav Čebulj eden najzaslužnejših za pet zaporednih slovenskih točk, z napadom je tudi končal niz.

icon-expand Rok Možič FOTO: OZS

Z dobro igro je Korošec, ki je bil z 18 točkami najučinkovitejši v slovenski vrsti, nadaljeval tudi v četrtem delu tekme. Po začetnem vodstvu tekmecev je z blokom izenačil na 10:10, z napadom poskrbel za 13:10, odpor Fincev je takrat začel plahneti.

Slovenija in Finska sta se pred olimpijskimi kvalifikacijami pomerili devetkrat, štirikrat so zmagali Finci, nazadnje na prijateljski tekmi leta 2013, zadnjih pet dvobojev so dobili Slovenci. Tudi tega na Japonskem.

Do konca se niso več resneje približali in Slovenci, ki so šele četrti niz, ki ga je z dvema asoma končal Čebulj, približno odigrali, kot znajo, so se lahko veselili težko priborjene zmage.

"Zelo pomembna zmaga za nas danes proti Finski s 3:1. Vedeli smo, da ne bo enostavno spet ob 10. uri zjutraj, kar ni ravno naša ura. Finci so igrali dobro, predvsem v drugem setu, ko so se malo zbudili, začeli z neugodnimi začetnimi udarci, tudi s floati s spinom. Mi nismo bili toliko zbrani, kot bi morali biti. Ampak sem vesel, da smo se v tretjem nizu pri 16:16 malo prebudili, začeli igrati z veliko več energije in veliko bolj pametno in na koncu zasluženo zmagali. Čestitke celotni ekipi, še posebej pa Urošu Planinšiču, ki je vstopil v tretjem nizu, dal nekaj nove energije in mislim, da nam bo ta širina zelo pomagala, ko Dejan Vinčić morda ne bo v taki dnevni formi. Verjamem, da sta vedno oba pripravljena. Pomembna zmaga, ampak je treba razmišljati naprej, ker nismo še tam, kjer si želimo biti," je bil po tretji zaporedni zmagi na Japonskem za uradno spletno stran OZS izčrpen Rok Možič.