Možič pred finalom: Edini v ekipi sem bil brez medalje, sedaj želim zlato

Slovenske odbojkarje danes v Katovicah čaka še drugi zaporedni in tretji finalni nastop nasploh. Po Sofiji 2015, ko je bila boljša Francija, in Parizu 2019, takrat so morali priznati premoč Srbom, upajo, da se bo tokrat uresničil pregovor: v tretje gre rado in da bodo osvojili še tako želeno zlato kolajno. Tokrat se bodo za njo merili z Italijani. Prenos tekme na Kanalu A in VOYO ob 20.30, studijski del pol ure prej.

Slovenci so do zdaj držali obljubo, stopnjevali so formo, višek pa dosegli v polfinalu, ko so po Češki izločili še drugega gostitelja prvenstva, Poljake. Ti so bili v vlogi favorita, do obračuna s Slovenci niso izgubili niti ene tekme, toda po dobljenem prvem nizu so naleteli na razpoloženega tekmeca, ki je znal kaznovati vsako napako.

Tretji finale EP za slovenske odbojkarje se bo zgodil nocoj ob 20.30. S studijskim delom začnemo pol ure prej. Prenos na Kanalu A in VOYO.

Nasproti Slovencem bodo v zadnjem dejanju stali Italijani, ki so bili v drugem polfinalu boljši od branilcev naslova, Srbov. S tem se je tudi izpolnila želja slovenskega selektorja Alberta Giulinija, ki bo pred tekmo z užitkom poslušal tudi svojo himno. Libero Jani Kovačič je imel pred prvenstvom nekaj težav z boleznijo. Izpustil je nekaj treningov, a že takrat njegovi soigralci v tem niso videli težave, za formo svojega libera niso bili zaskrbljeni in na prvenstvu se kaže, zakaj. Tudi on stopnjuje formo, njegova predstava proti Poljakom je bila fantastična. "Da dobiš četrti niz na razliko, da prideš do 35. točke in zmagaš, je res nekaj sladkega. In utišati ene najboljših navijačev na svetu. Ni bilo lahko, tudi zaradi dogodkov v končnici četrtega niza. Dvakrat smo že mislili, da smo zmagali, pa nismo, pa smo morali še enkrat borbati od začetka. A smo bili nagrajeni, zasluženo smo v finalu. Res smo veseli, a se ne mislimo ustaviti," se je na finale že ozrl Kovačič, ki ni imel posebne želje, s kom se bi rad na zadnji tekmi pomeril: "Če bomo igrali kot danes, se nam ni treba bati nikogar."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke