Možič prvič najboljši odbojkar leta v Sloveniji

Za najboljšo odbojkarico leta je bila izbrana Maša Pucelj , ki je v letu 2023 s slovensko izbrano vrsto nastopila na evropskem prvenstvu in v kvalifikacijah za olimpijske igre, z mladinsko reprezentanco osvojila zlato odličje na Olimpijskem festivalu evropske mladine ter se v dresu Calcit Volleyja veselila naslova državnih prvakinj. Dokazala se je tudi z dobrimi predstavami v elitni ligi prvakinj. Za Pucljevo je to prvi naziv najboljše odbojkarice leta, pred tem so ga osvojile Tina Grudina, Iza Mlakar (dvakrat), Eva Mori (dvakrat) in Saša Planinšec (dvakrat).

Naziv najboljšega odbojkarja leta je doslej po trikrat pripadel Tinetu Urnautu in Klemnu Čebulju , enkrat pa Gregorju Ropretu . Tokrat je prvič odšel v roke Roku Možiču , ki si je s slovensko reprezentanco priigral bronasto odličje na evropskem prvenstvu, se uvrstil na zaključni turnir elitne lige narodov ter izbrano vrsto skupaj s soigralci popeljal na visoko sedmo mesto na svetovni lestvici. Možič obenem igra pomembno vlogo v ekipi Rana Verona in pri le 21 letih že nosi kapetanski trak tega italijanskega prvoligaša.

Izbor za najboljšo odbojkarico na mivki je do zdaj potekal trikrat, pri ženskah pa je priznanje trikrat pripadlo Tjaši Kotnik. Tokrat ga je prvič prejela Maja Marolt, ki je s slovensko reprezentanco igrala v kvalifikacijah za olimpijske igre, skupaj s soigralkami pa se je veselila naslova evropskih klubskih prvakinj. Ob tem je Maroltova v paru z Živo Javornik osvojila deveto mesto na evropskem prvenstvu do 22 let ter tudi drugi zaporedni naslov državnih prvakinj.

V preteklih letih sta bila za najboljša odbojkarja na mivki izbrana Vid Jakopin in Rok Bračko (dvakrat), zdaj pa so združeni glasovi ljubiteljev odbojke na mivki in članov Komisije za odbojko na mivki OZS naziv najboljšega odbojkarja na mivki za leto 2023 prinesli Nejcu Zemljaku. Zemljak, standardni slovenski reprezentant in v preteklosti tudi že dobitnik odličij na turnirjih svetovne serije in državni prvak, je v tem letu z izbrano vrsto nastopil v kvalifikacijah za olimpijske igre, na mednarodnih prizoriščih pa smo ga spremljali v prestižni seriji Queen & King of the Court.