Možič še naprej blesti v dresu Verone, a to ni bilo dovolj za zmago v Modeni

Nove zmage v italijanskem prvenstvu se je s Piacenzo veselil slovenski korektor Tonček Štern, ki je igral v prvih dveh nizih obračuna s Tarantom in v statistiko vpisal 10 točk, šest z napadom (35-odstotna uspešnost) ter po dve z blokom in servisom. Verona Volley Roka Možiča v gosteh pri Modeni z izjemo prvega niza ni imela veliko možnosti, gostitelji so slavili s 3:0, naš mladi sprejemalec je tudi tokrat za svoje moštvo zbral največ točk, 15. Napadal je s 47-odstotno uspešnostjo, na sprejemu pa mu tokrat ni steklo (22-odstotna natančnost).

Uspešen vikend je za Sašo Planinšec, ki je z Galatasarayem po zmagi nad Sariyerjem v turškem prvenstvu vknjižila nove tri točke. Naša blokerka je dosegla tri točke, vse z blokom. Na Poljskem je Asseco Resovia Jana Kozamernika in Klemna Čebulja doma z 1:3 izgubila z LUK Lublinom. Kozamernik je tokrat prispeval dve točki, eno z napadom in eno z blokom, Čebulj pa je blok tekmecev prebil petkrat, dodal je še dva asa.

V Grčiji smo minuli vikend lahko spremljali novo zmago Olympiakosa z Alenom Pajenkom, ki se je tokrat veselil treh točk proti Aons Milonu. Naš izkušeni bloker je dosegel devet točk, od tega šest z napadom, v katerem je bil 55-odstoten, dve z blokom in eno z asom. Foinikas Sirou Žige Šterna je prav tako zmagal, in sicer s 3:0 doma proti O.F.I.-ju. Štern je v prvih dveh nizih prišel do šestih točk (38-odstotna uspešnost), v tretjem mu je trener namenil počitek. Manj zadovoljen po tem krogu prvenstva je bil Sašo Štalekar, saj je njegov Panathinaikos s 3:0 izgubil v gosteh pri PAOK-u, naš bloker je ob 57-odstotnem napadu vknjižil štiri točke.