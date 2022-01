Možič še naprej blesti na Apeninskem polotoku

V grškem prvenstvu so nastopili vsi trije naši reprezentanti in se veselili novih zmag. Alen Pajenk je z Olympiakosom gostoval pri Filippos Veroiasu in slavil s 3:0 ter ob 50-odstotnem napadu v statistiko vpisal štiri točke. Panathinaikos, za katerega igra Sašo Štalekar, je v gosteh z 0:3 odpravil O.F.I (statistika ni na voljo), Foinikas Sirou pa je bil s 3:0 uspešnejši od Aons Milona. Žiga Štern je odigral celotno srečanje in ob 58-odstotnem napadu dosegel sedem točk, dve je dodal s servisom. Verona Volley je v 5. krogu drugega dela italijanskega prvenstva v gosteh pri Gioella Tarantu izgubila s 3:0, v glavni vlogi v vrstah Verone pa je bil znova naš sprejemalec Rok Možič, ki je nanizal 17 točk. V napadu, v katerem je bil 44-odstoten, jih je dosegel 11, dodal je še pet asov. Gas Sales Bluenergy Piacenza s Tončkom Šternom je s 3:0 odpravila Vero Volley Monza, naš reprezentančni korektor pa tokrat ni dobil priložnosti za igro.