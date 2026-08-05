Možič še naprej v dresu Verone

"Odločil sem se, da ne glede na to, da imam še eno leto veljavne pogodbe, podaljšam še za dve leti, in sem zelo zadovoljen. Mislim, da smo v zadnjih petih letih naredili vsako sezono posebej velik napredek, sploh pa je bilo zadnje leto ključno. Tudi zato sem se odločil, da še podaljšam sodelovanje. Vedno sem si želel, že v mlajših letih, igrati v Italiji. Na koncu, ko sem prišel sem, je bil zagotovo cilj osvojitev lige. In mislim, da gre projekt v pravo smer. Imamo res vrhunske igralce in vsako leto prihajajo večje in večje okrepitve. Cilj je zagotovo osvojitev italijanske lige in tudi zaradi tega sem se zagotovo odločil, da ostanem še dve leti," je pojasnil ozadje odločitve o podaljšanju sodelovanja z Verono Rok Možič.