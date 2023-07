Možič: Verjamem, da smo se iz poraza s Poljaki kaj naučili

Kitajci ne bi smeli predstavljati previsoke ovire za trikratne evropske podprvake, ki so prispeli v Manilo zgolj z enim ciljem: potrditi vozovnico za sklepni del turnirja, ki ga bo gostil poljski Gdansk.

Zato je kapetanu Tinetu Urnautu, Klemnu Čebulju in druščini lahko še kako žal za zapravljeno priložnost, saj so bili Poljaki dan prej zreli za poraz. Vodstvo z 2:0 v nizih je bil dovolj velik "kapital" za tako izkušeno reprezentanco, kot je slovenska, a so aktualni svetovni podprvaki le pokazali, da premorejo ogromno kakovosti za popoln preobrat in zmago s 3:2. "Že pred tekmo sem napovedal, da bo borba težka, saj smo igrali proti eni od najboljših ekip na svetu. V posameznih trenutkih smo doživljali vzpone in padce, oni pa so takrat naredili razliko s servisom in z napadom iz cone štiri. Kljub temu nam jih je uspelo uloviti in se še naprej boriti za zmago. Morda so bile usodne tudi občasne napačne odločitve na naši strani, ko bi morali biti bolj potrpežljivi in prav slednje bi nam lahko prinesle zmago," po tretjem porazu ob šestih zmagah na devetih odigranih tekmah ni bil pretirano razočaran slovenski selektor Gheorghe Cretu.