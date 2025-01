Možič z Verono izgubil v finalu italijanskega pokala

V odbojkarskih prvenstvih po Evropi in Aziji nastopa 22 slovenskih reprezentantk in reprezentantov, ki so v reprezentančni sezoni 2024 na uradnih tekmah zabeležili nastope v dresu izbrane vrste. Najbolj je izstopala tekma Roka Možiča v finalu pokala v Italiji, kjer pa je njegova Rana Verona izgubila s Civitanovo.