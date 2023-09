Možič: Za nastop na olimpijskih igrah smo se odrekli marsičemu

" Dejan Vinčić je brez dvoma opravil sijajno delo in pokazal, kako velik igralec in človek je. Da prideš dan pred tako pomembno tekmo, opraviš zgolj en lažji trening z ekipo in naslednji dan odigraš na tako visoki ravni ... To zmorejo samo najboljši, kar naš "Vinko" (vzdevek Dejana Vinčića, op. p.) nedvomno je. Očitno je bilo tako zapisano v zvezdah, a v isti sapi ne gre prezreti dejtva, da nam je bilo ob poškodbi Ropreta zelo težko pri srcu."

Evropsko prvenstvo je torej že nekaj dni del bogatega arhiva slovenske moške odbojke, sedanjost in prihodnost pa sta vezani na Tokio, kjer si bodo naši odbojkarji skušali priigrati svojo prvo olimpijsko vozovnico za odhod v Pariz naslednje leto.

"Treba je pozabiti na evropsko prvenstvo, saj nas v prihodnjem tednu čakajo obračuni za zgodovino. Vemo, kaj pomeni biti del največje športne manifestacije na svetu. Verjamem, da bi vsi reprezentanti dozdajšnje dosežke zamenjali za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. To je vrhunec za športnika ali ekipo, kakor želite. Vemo, da nas v Tokiu čaka peklensko zahtevna naloga v krogu zelo kakovostnih reprezentanc. Ne pozabimo, da so nas Japonci letos že premagali v končnici Lige narodov, Turki so nas zelo namučili v osmini finala Eurovolleyja, Srbi so vselej neugodni, Američani so bili drugi v Ligi narodov ... Skratka, dobili smo zelo težko kvalifikacijsko skupino, toda mi bomo šli počasi korak za korakom, od tekme do tekme in na koncu bomo videli, do kam nas bo to pripeljalo," zaključuje eden najboljših mladih odbojkarjev na svetu.