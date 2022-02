Možič znova blestel, do zmag tudi Štern, Zatkovičeva in Erženova

Slovenski reprezentanti so večinoma že odigrali tekme minulega vikenda, na parketu bomo danes spremljali le še Sašo Planinšec. Fantje in dekleta s svojimi klubi tokrat niso bili tako uspešni, prvenstvenih zmag so se veselili le Rok Možič, Žiga Štern, Eva Zatkovič in Darja Eržen.

Prvo ime minulega vikenda je bil znova Rok Možič, ki je v 6. krogu drugega dela italijanskega prvenstva z Verono na domačem igrišču slavil proti Milanu, naš reprezentant pa je obračun zaključil z asom za zmago s 23:21 v petem nizu. Ob tem je dosegel še 25 točk, napadal je s 63-odstotno uspešnostjo. Piacenza Tončka Šterna zaradi okužb tudi v tem krogu ni igrala, se pa moštvo na parket vrača že ta teden. V Romuniji se je naša korektorica Darja Eržen veselila nove zmage, tokrat v gosteh pri Cluju, nove tri točke pa so CSM Targoviste utrdile na prvem mestu v razvrstitvi. Po prepričljivo dobljenem uvodnem nizu je trener naši korektorici namenil počitek. icon-expand Darja Eržen FOTO: CEV V Grčiji je bil minuli vikend uspešen le za Žigo Šterna, ki je s Foinikasom v gosteh z 0:3 slavil nad O.F.I.-jem, statistika obračuna pa ni na voljo. Sašo Štalekar v vrstah Panathinaikosa ni bil kos PAOK-u, ki se je veselil zmage z 1:3. Naš reprezentant je dosegel osem točk, sedem z napadom, v katerem je bil 78-odstoten, eno pa z blokom. Alen Pajenk z Olympiacosom ni igral prvenstvenega srečanja. Resovia Rseszow Klemna Čebulja in Jana Kozamernika je gostovala pri Treflu iz Gdanska in izgubila s 3:2, s 15:13 v petem nizu. Čebulj je odigral celotno tekmo in dosegel 10 točk, osem z napadom, v katerem je bil 38-odstoten, dve z blokom. Kozamernik je priložnost dobil v prvih treh nizih in v statistiko dodal dve točki. icon-expand Klemen Čebulj FOTO: Aljoša Kravanja V Nemčiji smo spremljali srečanje med Duernom in Friedrichshafnom Dejana Vinčića, ki je sicer odigral celotno srečanje, a je moral s soigralci tekmecem tokrat priznati premoč s 3:0. Muenster ta vikend ni igral, bomo pa ekipo naše blokerke Sare Đukić spet videli na delu 12. februarja. Pays d'Aix Venelles na domačem igrišču v 19. krogu francoskega prvenstva ni bil kos Cannesu, ki je slavil z 0:3, naša reprezentantka Eva Zatkovič ni dobila priložnosti za dokazovanje. Obračun med Mulhouseom in Vandoeuvre Nancyjem, za katerega igrata Nika Markovič in Mojca Pene, je bil prestavljen. Se je pa na igrišča v Franciji vrnil Cambrai našega podajalca Gregorja Ropreta, a v gosteh pri Narbonneju ni bil uspešen, nasprotniki so slavili s 3:0, Ropret je odigral celoten obračun. icon-expand Gregor Ropret FOTO: Aljoša Kravanja V Rusiji je Zenit iz St. Peterburga v gosteh z 1:3 slavil nad Belgorodom, vendar pa v vrstah Zenita tokrat nismo spremljali kapetana slovenske reprezentance Tineta Urnauta, ki ima še nekaj težav s poškodbo. Saša Planinšec bo z Galatasarayjem nastopila danes, ko se bo njena ekipa v gosteh srečala z vodilno ekipo turškega prvenstva, Eczacibasijem.