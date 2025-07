Možič: 'Cilj je uvrstitev v polfinale elitne Lige narodov'

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je že uspešno namestila v kitajskem mestu Ningbo, kjer ta teden poteka zaključni turnir letošnje Lige narodov. Po dolgem potovanju so fantje hitro preklopili v tekmovalni ritem, se privadili na novo okolje in opravili uvodne priprave v fitnesu. V torek so že trenirali v dvorani, kjer jih v četrtek čaka četrtfinalni obračun s Francijo in boj za polfinalno vstopnico.

icon-expand FOTO: OZS

icon-expand FOTO: OZS

icon-expand FOTO: OZS

icon-expand FOTO: OZS

icon-expand FOTO: OZS







Slovenija se pripravlja na četrtfinalni obračun elitne Lige narodov proti Franciji icon-picture-layer-2 1 / 5

Za napredovanje bodo varovanci selektorja Fabia Solija morali prikazati svojo najboljšo igro, ta pa bo lahko računal na naslednjo petnajsterico: podajalca Nejca Najdiča in Uroša Planinšiča, prosta igralca Janija Kovačiča in Grego Okrogliča, srednje blokerje Jana Kozamernika, Saša Štalekarja in Janeza Janža Kržiča, korektorja Tončka Šterna in Nika Mujanovića ter sprejemalce Žigo Šterna, Roka Možiča, Luko Marovta, Roka Bračka in Klemna Šena. Doma so tokrat ostali kapetan Tine Urnaut, Alen Pajenk, Gregor Ropret in Jošt Kržič.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Aktualni olimpijski prvaki Francozi so na zaključni turnir prispeli s praktično popolno zasedbo in tudi veljajo za glavne favorite. Kljub temu slovenski selektor verjame v svojo ekipo in poudarja, da bodo naši odbojkarji izkoristili vsako priložnost. "Danes (v torek) smo imeli možnost trenirati v tekmovalni dvorani. Bila je edina priložnost, da še nekoliko izpilimo svojo igro in se pripravimo na spopad z enim najtežjih možnih nasprotnikov. Francija trenutno igra odbojko, kakršno želimo igrati tudi mi – hitro in pametno. Prepričan sem, da imamo možnosti in priložnost, da se kosamo z izjemno ekipo. Dali bomo vse od sebe," je odločen Soli.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"V nedeljo smo prispeli na Kitajsko. Potovanje je bilo precej dolgo, a mislim, da smo se do zdaj že dobro prilagodili na časovno razliko. Opravili smo dva kakovostna treninga v fitnesu, danes pa še trening v veliki dvorani, tako da smo se že privadili na okolje. Jutri (v sredo) nas čaka še lažji trening, nekaj počitka in priprava na francosko reprezentanco," pa pove Možič.

"Čaka nas zelo zahtevna tekma – nasproti nam bo stala ekipa, ki je dvakratna olimpijska prvakinja in je redni del letošnje Lige narodov končala na tretjem mestu. V skupinskem delu so nas že premagali, čeprav smo po mojem mnenju takrat prikazali dobro igro. Na žalost so se vsi trije nizi odločali na razliko, a verjamem, da jim bomo s podobno predstavo znali parirati in se na koncu boriti za zmago. Naš cilj je uvrstitev v polfinale, pri čemer se zavedamo, da bomo morali prikazati eno svojih najboljših tekem, če želimo ta cilj tudi doseči," še zaključi Možič.