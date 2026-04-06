Verona do prve zmage, Možič: Ključno je bilo, da smo obrnili prvi niz

Odbojkarji Verone so na prvi polfinalni tekmi italijanskega prvenstva pokazali zrelost in učinkovitost v ključnih trenutkih ter si zagotovili pomembno izhodišče pred nadaljevanjem serije. Čeprav končni izid (3:0) nakazuje enosmeren obračun, je bila predvsem uvodna faza dvoboja izrazito izenačena.

Gostje iz Civitanove so v tekmo vstopili odločno in z agresivnim servisom takoj pritiskali na sprejem domače ekipe. Verona je potrebovala nekaj časa, da je ujela pravi ritem, kar je po tekmi izpostavil tudi Rok Možič.

"Pomembna prva zmaga za nas v polfinalni seriji. Ni se začelo vse skupaj ravno po naših načrtih. Lube je dobro odprl tekmo in nas takoj spravil pod pritisk s servisom. Pozna se, da smo bili dva tedna brez tekme, tako da nam je primanjkovalo malo igralnega ritma, ampak smo vseeno zgrabili priložnost in preobrnili set," pove.

Prvi niz, ki se je končal šele pri 34:32, je bil prelomen. Po maratonski končnici so domači prevzeli pobudo in jo v nadaljevanju srečanja tudi ohranili. Ključno razliko je ustvaril servis, kjer je Verona dosegla kar devet asov, ter učinkovita igra v napadu, ki je presegla 60-odstotno uspešnost.