Verona do prve zmage, Možič: Ključno je bilo, da smo obrnili prvi niz

Odbojkarji Verone so na prvi polfinalni tekmi italijanskega prvenstva pokazali zrelost in učinkovitost v ključnih trenutkih ter si zagotovili pomembno izhodišče pred nadaljevanjem serije. Čeprav končni izid (3:0) nakazuje enosmeren obračun, je bila predvsem uvodna faza dvoboja izrazito izenačena.
Gostje iz Civitanove so v tekmo vstopili odločno in z agresivnim servisom takoj pritiskali na sprejem domače ekipe. Verona je potrebovala nekaj časa, da je ujela pravi ritem, kar je po tekmi izpostavil tudi Rok Možič.
"Pomembna prva zmaga za nas v polfinalni seriji. Ni se začelo vse skupaj ravno po naših načrtih. Lube je dobro odprl tekmo in nas takoj spravil pod pritisk s servisom. Pozna se, da smo bili dva tedna brez tekme, tako da nam je primanjkovalo malo igralnega ritma, ampak smo vseeno zgrabili priložnost in preobrnili set," pove.
Prvi niz, ki se je končal šele pri 34:32, je bil prelomen. Po maratonski končnici so domači prevzeli pobudo in jo v nadaljevanju srečanja tudi ohranili. Ključno razliko je ustvaril servis, kjer je Verona dosegla kar devet asov, ter učinkovita igra v napadu, ki je presegla 60-odstotno uspešnost.
"Igra z obeh strani je bila res na visokem nivoju, tako kot se za playoff spodobi. Po težki končnici v prvem setu smo potem prevzeli tekmo v naše roke in kljub nekaj slabši igri tekmo pripeljali do konca," doda.
Slovenski reprezentant je bil z 11 točkami eden ključnih členov svoje ekipe, ob MVP-ju Noumoryju Keiti in razpoloženemu Brazilcu Darlanu. Verona je bila tokrat posebej nevarna z začetnim udarcem, kar bo, kot poudarja Možič, eden odločilnih dejavnikov tudi v nadaljevanju serije:
"Zagotovo bosta v tej seriji odločala servis in sprejem, tako kot se je prikazalo tudi v prvi tekmi. Najbolj pomembno za nas bo, da ohranimo mirno glavo in zdržimo v trenutkih, ko bo Lube vršil velik pritisk iz začetnega udarca."
Serija se zdaj seli v Civitanovo, kjer Verona pričakuje še zahtevnejši izziv. Lube na domačem parketu tradicionalno igra boljše, zato bo začetek druge tekme po Možičevem mnenju ključen.
"Čaka nas zagotovo še težja druga tekma. Doma igrajo bolje kot v gosteh, ampak vseeno mislim, da bo odločal začetek. Moramo biti agresivni, a hkrati potrpežljivi, ker bodo zagotovo prišli težki trenutki," napove.
Verona bo skušala izkoristiti psihološko prednost prve zmage in se v domačo dvorano vrniti z novo zmago, ki bi jo že približala velikemu finalu. Gre za enega največjih uspehov v zgodovini kluba, letos so sicer že osvojili italijanski pokal, v superpokalu pa končali tik pod vrhom.
