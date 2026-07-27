Po dveh četrtih mestih Slovenci v Ningbo po tako želeno odličje

Po treh uspešno odigranih turnirjih rednega dela elitne Lige narodov slovensko reprezentanco zdaj čaka še zaključni turnir najboljših osmih ekip. Slovenci so si nastop na Kitajskem zagotovili z desetimi zmagami na dvanajstih tekmah, redni del tekmovanja pa so končali na tretjem mestu. Na zadnjem turnirju v Beogradu so dobili vse štiri obračune.

K uspešnemu rezultatu je prispevala celotna zasedba selektorja Fabia Solija, saj so priložnost za dokazovanje dobili vsi reprezentanti.

"Ključno je bilo, da so vsi igralci dobili priložnost in igrali na zelo visoki ravni. Vsak, ki je prišel na igrišče, tudi če le za en servis ali en blok, je dal svoj maksimum. Vesel sem, da je Fabio ponudil priložnost vsem igralcem. Res pa je, da ni bilo enostavno. Ritem je bil zelo naporen, najbolj obremenjena sta bila predvsem Uroš Planinšič in Nik Mujanović, ki pa sta odigrala vrhunsko," je dosedanji del reprezentančnega poletja ocenil Rok Možič.

Slovenci so že na prvem turnirju zabeležili tri zmage, med drugim so premagali Poljsko, proti kateri niso veljali za favorite. Po besedah Možiča je bil prav uspešen začetek tekmovanja pomemben za samozavest ekipe.