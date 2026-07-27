Po dveh četrtih mestih Slovenci v Ningbo po tako želeno odličje

Po treh uspešno odigranih turnirjih rednega dela elitne Lige narodov slovensko reprezentanco zdaj čaka še zaključni turnir najboljših osmih ekip. Slovenci so si nastop na Kitajskem zagotovili z desetimi zmagami na dvanajstih tekmah, redni del tekmovanja pa so končali na tretjem mestu. Na zadnjem turnirju v Beogradu so dobili vse štiri obračune.
K uspešnemu rezultatu je prispevala celotna zasedba selektorja Fabia Solija, saj so priložnost za dokazovanje dobili vsi reprezentanti.
"Ključno je bilo, da so vsi igralci dobili priložnost in igrali na zelo visoki ravni. Vsak, ki je prišel na igrišče, tudi če le za en servis ali en blok, je dal svoj maksimum. Vesel sem, da je Fabio ponudil priložnost vsem igralcem. Res pa je, da ni bilo enostavno. Ritem je bil zelo naporen, najbolj obremenjena sta bila predvsem Uroš Planinšič in Nik Mujanović, ki pa sta odigrala vrhunsko," je dosedanji del reprezentančnega poletja ocenil Rok Možič.
Slovenci so že na prvem turnirju zabeležili tri zmage, med drugim so premagali Poljsko, proti kateri niso veljali za favorite. Po besedah Možiča je bil prav uspešen začetek tekmovanja pomemben za samozavest ekipe.
"Veselimo se teh desetih zmag. Tretje mesto je vrhunski rezultat. Morda bi izpostavil, da je bil prvi turnir celo najtežji, saj je pomenil začetek tekmovanja. Čakali sta nas dve na papirju lažji tekmi, ki smo ju morali dobiti, vendar smo se zelo mučili. Nato je sledila tekma proti Poljski, na kateri zagotovo nismo bili favoriti, pa smo zmagali. Domov smo se vrnili s tremi zmagami, kar ti da veliko samozavesti. Sledila sta domači turnir in zdaj še turnir v Beogradu. Deset zmag na dvanajstih tekmah je drugi najboljši rezultat Slovenije, zato moramo biti zelo zadovoljni," je dodal slovenski sprejemalec.
Slovenija in Turčija sta se pomerili že na zadnjem turnirju rednega dela v Beogradu, kjer so s 3:1 slavili Slovenci. Možič kljub zmagi opozarja, da rezultat prejšnjega medsebojnega obračuna pred odločilno tekmo ne pomeni veliko.
"Dobro je, da smo jih premagali, zagotovo pa v četrtfinalu ne bo enostavno. Tudi oni so videli, da so nam lahko blizu. Tekma v Beogradu je bila zelo zahtevna, res pa je, da gre zdaj za drugačno tekmovanje. Za nas je bila to tretja tekma v treh dneh, kljub temu pa smo jih videli kot resno nevarnost. Vemo, da je Adis Lagumdžija eden najboljših korektorjev na svetu. Proti nam je dosegel, mislim, da 25 ali 26 točk, ob zelo dobrem odstotku v napadu, zato se bomo morali osredotočiti predvsem nanj. Zelo pomembna bosta tudi servis in sprejem. Vemo, da nam lahko dober sprejem olajša delo, slab pa ga močno oteži. Mislim, da smo pripravljeni. Turki nimajo česa izgubiti, zato zagotovo ne bo lahka tekma," je še opozoril.
Selektor Soli bo imel v Ningboju na voljo 14 odbojkarjev, še naprej pa ne bo mogel računati na poškodovana Janija Kovačiča in Tončka Šterna. Četrtfinalni obračun med Slovenijo in Turčijo bo na sporedu 29. julija ob 9. uri po slovenskem času. Zmagovalec se bo uvrstil v polfinale, ki bo na sporedu 1. avgusta, tekmi za odličja pa bosta sledili dan pozneje.
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