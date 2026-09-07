Možič pred EP: Ko prideš med najboljše štiri, se lahko zgodi vse

Za slovensko moško odbojkarsko reprezentanco se po napornem reprezentančnem poletju začenja vrhunec sezone. Evropsko prvenstvo bo za Roka Možiča tretje v članski konkurenci, Slovenija pa nanj prihaja z visokimi ambicijami. "Počutimo se dobro. Dolgo poletje je že za nami, zdaj pa nas čaka še zadnji in najpomembnejši cilj, evropsko prvenstvo. Veselimo se ga, smo pripravljeni in motivirani. Ne bo enostavno, saj nas že v skupinskem delu čaka veliko tekem v kratkem času. Če bomo šli tekmo po tekmo in bomo z glavo na pravem mestu, se lahko nadejamo lepih stvari in, upam, čim več zmag," začenja. Slovenci so v zadnjih letih na evropskih prvenstvih postavili visoke standarde, zato se pred vsakim velikim tekmovanjem težko izognejo pričakovanjem po novi kolajni. Možič se sicer z rezultatskimi kalkulacijami pred začetkom prvenstva ne želi obremenjevati. "Zagotovo je lahko dodaten pritisk, ker si vsi želijo medalje in bi bil drugačen razplet za marsikoga razočaranje. Mi o tem ne smemo razmišljati. Osredotočeni moramo biti na to, kar je pred nami. V skupini se bodo tekme stopnjevale, zadnji dve bosta predvidoma najtežji, v izločilnih bojih pa vemo, da se lahko zgodi vse." Prav izločilni del tekmovanja je v preteklosti Slovencem že pokazal, kako hitro se lahko razmerja moči spremenijo. Možič zato opozarja, da dosežki iz skupinskega dela po začetku tekem na izpadanje ne pomenijo veliko.

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"Spomnimo se prvenstva pred tremi leti. Skupino smo brez večjih težav končali na prvem mestu, nato pa so nam Turki v Varni povzročili ogromno težav. V izločilnih bojih se vse začne znova. Gre za vse ali nič in zelo hitro se lahko kaj zaplete," opozarja. Slovenska reprezentanca je v letošnji sezoni že prikazala odbojko, s katero se lahko meri z najboljšimi ekipami in osvojila tudi bron v elitni ligi narodov, pripravljalne tekme pa so hkrati pokazale tudi pomanjkljivosti, na katerih bo treba še graditi. "Prikazali smo veliko dobrih predstav, s katerimi smo lahko zadovoljni, hkrati pa smo videli, kaj nam še manjka do najvišjega nivoja. Poljaki in tudi Američani so pokazali višjo raven odbojke in temu moramo slediti. Ne bo enostavno priti na ta nivo. Poljaki tako igrajo že vrsto let, imajo ogromno izbiro igralcev in veliko fizično močnih posameznikov. Toda k temu moramo stremeti, saj smo tukaj zato, ker želimo biti najboljši v Evropi in najboljši na svetu." Pot do evropskega prvenstva ni bila povsem gladka. Po napornem tekmovalnem poletju je imela reprezentanca malo časa za počitek, prejšnji teden pa se je na Poljskem merila tudi z nekaterimi najmočnejšimi tekmeci. "Ni bilo enostavno obdobje. Po zelo zahtevni ligi narodov in prihodu s Kitajske smo imeli nekaj prostih dni, nato pa takoj začeli na polno. Hitro smo odšli v Srbijo, kjer so bili Srbi takrat v precej boljši formi kot mi, nato je sledil še Wagnerjev memorial. Tam so nas vrhunske reprezentance postavile na realna tla, kar je bilo za nas dobro. Videli smo, kaj nam manjka in kaj že delamo dobro," še doda. Rezultati pripravljalnih tekem zato v slovenskem taboru niso bili v ospredju. Pomembnejša je bila predstava, ki jo je strokovni štab dobil pred začetkom prvenstva.

Slovenija je na zadnjem evropskem prvenstvu, finale je potekalo v Rimu, po zmagi nad Francijo osvojila bron. FOTO: CEV