Mujanović prihodnjo sezono v dresu italijanskega velikana

Nik Mujanović se bo slovenski publiki kmalu znova predstavil na ljubljanskem parketu. 22. januarja ga namreč čaka tekma skupinskega dela lige prvakov v hali Tivoli, kjer ga bodo skupaj s soigralci čakali odbojkarji ACH-ja. Tako kot oranžni zmaji so tudi Francozi svojo prvo tekmo letošnje sezone prestižnega tekmovanja izgubili. Na gostovanju v Turčiji je bila boljša ekipa Ziraat Bankasi.