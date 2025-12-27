Mujanović prihodnjo sezono v dresu italijanskega velikana

Nik Mujanović se bo slovenski publiki kmalu znova predstavil na ljubljanskem parketu. 22. januarja ga namreč čaka tekma skupinskega dela lige prvakov v hali Tivoli, kjer ga bodo skupaj s soigralci čakali odbojkarji ACH-ja. Tako kot oranžni zmaji so tudi Francozi svojo prvo tekmo letošnje sezone prestižnega tekmovanja izgubili. Na gostovanju v Turčiji je bila boljša ekipa Ziraat Bankasi.
Po poročanjih številnih italijanskih odbojkarskih virov pa naj bi se Mujanović po koncu sezone poslovil od francoske ekipe. Oblekel bo rumen dres slovite Modene. Štirikratni evropski prvaki očitno iščejo okrepitve na mestu korektorja. V Modeni so v preteklosti igrali tudi Tine Urnaut, Jasmin Čuturić in Tomi Šmuc, uspešno pa jih vodi nekdanji slovenski selektor Alberto Giuliani.
