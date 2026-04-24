Odbojka

Mujanović se je pridružil pripravam reprezentance

Ljubljana, 24. 04. 2026 13.30 pred 4 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Zbor moške odbojkarske reprezentance

Slovenska moška odbojkarska izbrana vrsta se je pred dnevi zbrala v Šempetru pri Gorici in začela s pripravami na elitno Ligo narodov. Pomočnik selektorja Gregor Jerončič je imel na voljo devet reprezentantov, ekipi pa so se zdaj priključili še trije, med njimi Nik Mujanović.

Za slovenskimi odbojkarji, ki bodo uvodni del priprav opravili na Goriškem, je že pet dni treningov, ki jih Gregor Jerončič po dogovoru s selektorjem Fabiom Solijem namenja predvsem vadbi tehničnih elementov, telesni pripravi in spoznavanju s sistemom dela.

Selektor slovenske odbojkarske reprezentance Fabio Soli.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

V reprezentanci je poleg igralcev, ki so se v preteklih sezonah že udeleževali priprav – Grege Okrogliča, Vida Ranca, Mihe Finka in Jake Seška, še vrsta novincev - Nejc Kožar in Valentin Predan iz OK i-Vent Maribora ter Jaka Zmagaj, Tevž Slatinšek in Ožbi Slatinšek iz OK Fužinarja. Že v četrtek, le dan po zaključku državnega prvenstva, sta se ekipi pridružila še dva mlada odbojkarja, 20-letni srednji bloker Nik Legen iz Panvite Pomgrad in 18-letni srednji bloker Gal Medved iz Krke, ki ga je Fabio Soli naknadno uvrstil na svoj seznam. "V čast mi je, da sem vpoklican v slovensko člansko reprezentanco. To mi veliko pomeni. Dal bom vse od sebe in upam, da se bom od starejših naučil čim več in da mi bodo pomagali. Treniral bom 100- odstotno," je povedal Legen.

Tudi Gal Medved se reprezentančnih treningov zelo veseli. "Zdaj sem prvič del članske reprezentance. Sem zelo vesel, da sem lahko prišel do tega. Že odkar sem začel trenirati odbojko, je bil to vedno moj cilj in sem zelo vesel, da sem lahko del te ekipe. Dal bom vse od sebe, da bom lahko še naprej treniral s to reprezentanco, seveda pa je moj nadaljnji cilj, da pridem do prve reprezentančne tekme, da bom lahko tudi zaigral za Slovenijo, predvsem pa, da bom lahko treniral in tudi igral na tem nivoju."

Nik Mujanović
Nik Mujanović
FOTO: Profimedia

Jerončič, ki mu pri delu pomaga nekdanji dolgoletni reprezentant Dejan Vinčić, je v zadnjih dneh za kratek čas lahko računal še na prodornega korektorja Nika Mujanovića, ki ima za seboj uspešno sezono v francoskem prvenstvu: "Dober občutek je biti nazaj, delati v fitnesu in v dvorani. Zelo se veselim letošnje sezone. Mislim, da bo naporna kot vedno, ampak imamo pred sabo neke nove izzive, tudi malo spremembe v ekipi. Ambicije so podobne kot vsako leto." Mlademu Kamničanu je selektor Soli sicer namenil še nekaj dni počitka, ki jih bo izkoristil za krajši dopust.

Že v ponedeljek se bosta ekipi na treningih pridružila še dva novinca, 23-letni korektor Sani Adžović iz Panvite Pomgrad in 20-letni korektor Jurij Oman iz Calcit Volleyja. S treningi v reprezentančni opremi bodo začeli še kapetan Tine Urnaut, podajalec Nejc Najdič (oba ACH Volley Ljubljana) in povratnik v izbrano vrsto Črtomit Bošnjak (Calcit Volley). V Novi Gorici in Kanalu se bodo odbojkarji pripravljali do vključno 2. maja, nato pa se bodo spet zbrali 6. maja v Ljubljani.

odbojka slovenija mujanović

