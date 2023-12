Mujanović po drami s Calcitom vendarle v Monzi

Slovenski odbojkarski reprezentant Nik Mujanović bo kariero nadaljeval v Monzi. Italijani so prestop potrdili na svoji spletni strani in kljub odločitvi slovenskega sodišča, da je 19-letnik pogodbeno vezan s kamniškim Calcitom, dobili dovoljenje mednarodne zveze, da so lahko korektorja registrirali.

icon-expand Nik Mujanović FOTO: OZS "Navdušen sem in hkrati tudi malo živčen, ker se soočam z novo izkušnjo. Predvsem pa sem zelo vesel in pripravljen, da zaigram za Monzo," je po prestopu dejal Nik Mujanović, ki je postal četrti Slovenec med italijansko elito, kjer poleg njega igrajo še Gregor Ropret, Rok Možič in Jan Kozamernik. V Kamniku mu izpisnice niso želeli izdati, saj ga je pogodba s slovenskim klubom vezala do leta 2025. "Za nas zgodba še ni zaključena. Upoštevali bomo odločbo slovenskega sodišča," je za Sportklub povedal športni direktor kamniškega kluba Tomi Šmuc.