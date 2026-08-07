'Na evropskem prvenstvu bomo potrdile svojo kakovost'

"Že sam nastop na evropskem prvenstvu pomeni veliko čast in predstavlja ogromen motiv za nas dekleta, da se vnovič izkažemo na mednarodnem odru. Potem pa še ta novica o naknadni uvrstitvi v Ligo narodov, ki predstavlja motiv več, da na EP z dobrimi nastopi vse skupaj upravičimo," je še pred odhodom na Slovaško v pogovoru za naš medij dejala Lorena Lorber Fijok.

Po seznanitvi, da bodo Slovenke naslednje leto kljub boločemu porazu v finalu letošnje Evropske lige proti Švedski del svetovne odbojkarske elite v Ligi narodov, je to še bolj utrdilo že tako tesno stkane vezi med reprezentantkami.