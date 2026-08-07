'Na evropskem prvenstvu bomo potrdile svojo kakovost'

"Že sam nastop na evropskem prvenstvu pomeni veliko čast in predstavlja ogromen motiv za nas dekleta, da se vnovič izkažemo na mednarodnem odru. Potem pa še ta novica o naknadni uvrstitvi v Ligo narodov, ki predstavlja motiv več, da na EP z dobrimi nastopi vse skupaj upravičimo," je še pred odhodom na Slovaško v pogovoru za naš medij dejala Lorena Lorber Fijok.
Po seznanitvi, da bodo Slovenke naslednje leto kljub boločemu porazu v finalu letošnje Evropske lige proti Švedski del svetovne odbojkarske elite v Ligi narodov, je to še bolj utrdilo že tako tesno stkane vezi med reprezentantkami.
"V reprezentanci že od samega začetka prevladuje pozitivna energija. Pred seboj smo imele jasno začrtane cilje, ki so nas še bolj povezali. Zaenkrat vse poteka v želeni smeri in upam, da bomo tudi na prihajajočem prvenstvu stare celine potrdile svojo kakovost," pravi Lorber Fijok, ki jo je uspeh moških kolegov z osvojitvijo bronaste medalje v letošnji izvedbi Lige narodov zelo razveselil.
"Moška reprezentanca je že vrsto let v samem evropskem in svetovnem vrhu. Ta medalja je pika na i izjemnim nastopom. Fantje igrajo izjemno odbojko in želim jim, da v podobnem ritmu tudi nadaljujejo," je v odbojkarskih in domačih krogih dodala priljubljena "Lola".
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