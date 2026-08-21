'Na evropskem prvenstvu želimo narediti korak naprej'

Slovenke so v zelo razgibanem letošnjem poletju že izpolnile enega od dveh velikih ciljev. Kljub porazu v velikem finalu Evropske lige s Švedinjami so se naše odbojkarice namreč premierno uvrstile v elitno Ligo narodov, v naslednjih dneh pa jih čaka še drugo veliko tekmovanje - evropsko prvenstvo v Turčiji. Varovanke selektorja Alessandra Oreficeja se bodo v skupinskem delu merile z Nemkami, gostiteljicami turnirja Turkinjami, Poljakinjami, Madžarkami in Latvijkami. Kapetanka Saša Planinšec, ki je v dresu z državnim grbom do zdaj zbrala največ nastopov (122), meni, da je "slovenska" predtekmovalna skupina zanimiva, težka, v kateri pa Slovenija ni brez možnosti.

Dolgoletna kapetanka slovenske ženske odbojkarske izbrane vrste Saša Planinšec verjame, da se lahko z reprezentančnimi soigralkami na letošnjem evropskem prvenstvu v Turčiji enakovredno kosa z najboljšimi ekipami na stari celini. FOTO: CEV

"Povsem jasno je, da si želimo preboja v izločilne boje. Vsako drugačno razmišljanje ne bi imelo smisla," pred uvodno tekmo na EP v Carigradu uvodoma pravi Saša Planinšec in nadaljuje: "Vemo, kaj pomenita Turčija in Poljska v ženski odbojki. To sta pravi velesili, proti katerima moramo prav tako pokazati čim boljšo igro. Dlje kot si v igri za morebitno presenečnje, bolj bodo nervozne. Kar se preostalih treh tekem tiče z Nemčijo, Madžarsko in Latvijo, pa gremo odločno na zmago. Z Nemkami zagotovo ne bo lahko, a ob naši dobri igri lahko pridemo do polnega izkupička." Slovenija je na lanskem svetovnem prvenstvu prikazala odlične predstave in svoje nastope zaključila s porazom proti Turčiji v osmini finala. "Menim, da imamo izjemno generacijo deklet. Veliko nas igra v resnih klubih po svetu. Vse smo motivirane in željne dela, pogoje imamo izjemne in za to smo resnično hvaležne. Apetiti zagotovo rastejo, vse pa si želimo, da bi se to dobro leto še nadaljevalo," pravi Planinšec.

Saša Planinšec: "Že na lanskem svetovnem prvenstvu smo opozorile nase kot dobra odbojkarska ekipa in mislim, da nas veliko reprezentanc že obravnava kot resnega nasprotnika." FOTO: Aleš Oblak (OZS)

"Že na lanskem svetovnem prvenstvu smo opozorile nase kot dobra odbojkarska ekipa in mislim, da nas veliko reprezentanc že obravnava kot resnega nasprotnika. S tem raste tudi naša samozavest, saj vemo, da smo lahko neugodne in zahtevne tekmice. Treba se je zavedati, da nas čakajo reprezentance z dolgoletnimi izkušnjami na najvišji ravni. Tudi same si želimo narediti korak naprej. Prvega smo naredile z uvrstitvijo v Ligo narodov, zdaj pa si želimo še več pokazati tudi na tem evropskem prvenstvu," zaključuje dolgoletna kapetanka slovenske izbrane vrste.