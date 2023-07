Slovenski odbojkarji na Filipinih najprej proti Poljakom

Slovenska reprezentanca iz leta v leto oboževalce dobiva tudi izven domovine. Nič drugače ni na Filipinih. V preteklosti je tamkajšnje ljubitelje odbojke že navdušila in to celo do te mere, da jo je ob pristanku v Manili pred izhodom iz letališke zgradbe pričakalo lepo število filipinskih podpornikov. Ti so članom izbrane vrste poklonili kar nekaj daril, slednji pa so jim z veseljem ustregli pri fotografiranju in deljenju avtogramov.

A takoj, ko je avtobus z reprezentanco zapustil letališki kompleks, so bile misli znova povsem usmerjene v en in edini cilj na Filipinih – potrditev mesta v četrtfinalu lige narodov. Na dosedanjih osmih tekmah je slovenska vrsta zmagala šestkrat, kar jo na 16-članski lestvici trenutno uvršča na odlično četrto mesto. V končnico bo sicer ob Poljakih, gostiteljih zaključnih bojev v Gdansku, napredovala še sedmerica najuspešnejših ekip.

Že v ponedeljek zgodaj popoldne po lokalnem času je slovenska reprezentanca na Daljnem vzhodu opravila prvi trening. Vadbi v fitnesu je sledilo spoznavanje z dvorano Mall of Asia, ki sprejme okoli 15 tisoč navijačev in bo gostila odbojkarske boje na Filipinih.

S Poljaki so se slovenski odbojkarji nazadnje srečali v lanskoletni izvedbi lige narodov in jim morali priznati premoč z 1:3. Leto dni kasneje jih ne čaka nič lažje delo. "Najbolj pomembno bo, da se v dveh dneh pred tekmo privadimo na pogoje, ki vladajo tukaj na Filipinih. Ti so povsem drugačni od tistih na predhodnih dveh turnirjih lige narodov," je po uvodnem treningu na Filipinih dejal selektor Cretu in dodal: "Čaka nas zahtevna prva tekma, na kateri moramo ostati osredotočeni in se ozirati predvsem na našo igro. Pravi ritem pri vseh elementih igre bo treba iskati korak za korakom. Poljaki s servisi ustvarjajo velik pritisk in so agresivni v napadih."

Poljake dobro pozna srednji bloker Jan Kozamernik, ki je v zadnjih letih standardni član slovenske reprezentance, obenem pa je na klubski sceni nazadnje igral ravno v deželi sredinih tekmecev. "Pred nami je pomemben turnir. Na Filipinih nas čakata dve izjemno zahtevni tekmi s Poljsko in Italijo ter dve proti srednje rangiranima moštvoma, Nizozemski in Kitajski, ki se jima se bomo zoperstavili kot favoriti. To vlogo bo treba opravičiti na igrišču. Samozavesti nam ne manjka, pogoji v dvorani nam ustrezajo, treba se je le spočiti in regenerirati ter dneve do tekem izkoristiti za čim boljšo pripravo," odločno pove Kozamernik in ob pogledu na prve tekmece pristavi: "Poljaki so na zadnji turnir prispeli v polni postavi. Menim, da nas čaka lepa tekma. Proti njim nam nikoli ne manjka motivacije. Tekmece dobro poznamo, saj smo s številnimi bili klubski soigralci. Tovrstnih presenečenj torej ne bo, bo pa naša igra morala biti na najvišji ravni."