Na finalni tekmi bo tudi naš talisman Slash

Slash, mali beli pudelj, ki je v času evropskega prvenstva odbojkarjev v Ljubljani zaslovel kot talisman slovenske reprezentance, gre tudi na finale eurovolleyja v Pariz. Slash ima namreč potni list, zato lahko kuža potuje in bo odpotoval tudi v francosko prestolnico.

Če bi bil malo manj kosmat in bi imel kakšno leto in centimeter več, bi imel dobre pogoje za vključitev v reprezentanco, zdaj pa je njen del le neuradno. Slash je triletni koder, ki ljubezen do odbojke goji zaradi svojega lastnika - pomočnika selektorja Alfreda Walterja Martilottija.