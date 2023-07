Na Ljubljanici prvi turnir v odbojki na vodi na svetu

Odbojka na vodi se je prvič predstavila v okviru promocije evropskega prvenstva za moške, ki ga je Slovenija leta 2019 gostila skupaj s Francijo, Belgijo in Nizozemsko.

Še več zanimanja je vzbudil lanski spektakel na Ljubljanici, ki je napovedal tekme svetovnega prvenstva v Areni Stožice in ki so ga z zanimanjem spremljali povsod po svetu. "Glede na izjemen odziv in doseg, ki sta ga imeli pretekli prireditvi na vodi v Ljubljani smo se letos odločili, da v okviru promocijskih dejavnosti pred evropskima prvenstvoma za ženske in moške in pred kvalifikacijami za olimpijske igre spet vzbudimo nekoliko več zanimanja za odbojko pri navijačih. Tokrat dogodek nima le promocijskega značaja, ampak prvič tudi tekmovalnega," je povedal predsednik OZS Metod Ropret.