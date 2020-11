Na Madžarskem še naprej na vrhu Slovenki

V italijanski prvi ligi sta bila na igrišču dva od štirih slovenskih reprezentantov, ki igrajo v Italiji, saj se je v preteklem tednu Allianz Milanu pridružil še kapetan Tine Urnaut . Trenutno tretja ekipa prvenstva, za katero igra tudi Jan Kozamernik , je v 1. krogu drugega dela v gosteh prepričljivo ugnala Top Volley Cisterno. Srednji bloker Kozamernik je ob 75-odstotni uspešnosti v napadu dosegel tri točke, po eno dodal v bloku in z asom. Na parketu je bil znova tudi Jani Kovačič , ki pa je s Consar Ravenno z 1:3 izgubil proti Gas Sales Bluenergy Piacenzo in ostaja na 11. mestu prvenstvene lestvice. Slovenski reprezentančni prosti igralec je bil na sprejemu 58-odsotno uspešen. Je pa v preteklem koncu tedna brez tekme ostal Tonček Štern s Kione Padovo – deseto ekipo prvenstva –, ki bo obračun z Itas Trentinom odigrala v nadaljevanju sezone.

V ženskem delu turškega prvenstva je bil odigran 19. krog. Ilbank, ki je v prvenstvu doslej zbral devet točk in za katerega igra Eva Mori, je z 1:3 izgubil pri ekipi Türk Hava Yollari. Morijeva je dosegla tri točke, od tega eno v bloku. Je pa do zmage s 3:0 prišla Lana Ščuka v dresu AtlasGlobal Yesilyurta. S soigralkami so bile uspešnejše od Çan Gençlik Kale Spora, slovenska reprezentančna sprejemalka pa je ob 44-odstotni uspešnosti na sprejemu in 42-odstotni v napadu prispevala pet točk, dodala po eno z blokom in servisom. Obe ekipi Slovenk zasedata mesti v spodnjem delu prvenstva, višje pa je Yesilyurt.

V Franciji je Alen Pajenk s Poitersom z 1:3 izgubil proti Cambraiju, šesti ekipi prvenstva. 34-letni reprezentančni srednji bloker je dosegel osem točk, eno neposredno iz bloka, in bil v napadu polovično uspešen. Poitiers ostaja pri devetih točkah in se nahaja v spodnjem delu prvenstvene lestvice. V Nemčiji Friedrichshafen Dejana Vinčića po novi zmagi zaseda vrh v razvrstitvi prvenstva. V soboto je s 3:0 padel Giesen, naš podajalec pa tokrat ni zaigral. V ženskem delu prvenstva pa debi Darje Eržen v vrstah Potsdama še pričakujemo.