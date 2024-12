Na odbojkarskem mundialu bodo prva slovenska ovira Čilenci

Na odbojkarskem mundialu, ki ga bomo prvič spremljali na Filipinih, bo igralo 32 reprezentanc, boj za svetovni prestol pa se bo začel 12. septembra z obračunom med Filipini in Tunizijo. V 17 dneh bo v dvoranah Smart Araneta Coliseum in SM Mall of Asia Arena na sporedu 64 tekem, slovenski odbojkarji bodo prvo odigrali 13. septembra, ob 15. uri, proti Čilu.

Za Slovence bo sledil dan premora, nato pa se bodo 15. septembra ob 11.30 pomerili z Bolgari. Za konec skupinskega dela tekmovanja naše čaka še dvoboj z Nemci, ki ga bodo odigrali 17. septembra ob 15. uri. Izločilni boji se bodo, kot še piše na uradni spletni strani OZS, s tekmami osmine finala začeli 20. septembra.

Slovenci so na svetovnih prvenstvih doslej nastopili dvakrat. Leta 2018 so v Italiji in Bolgariji osvojili 12. mesto, štiri leta pozneje pa so na domačem prvenstvu, ki ga je Slovenija gostila skupaj s Poljsko, posegli po visokem 4. mestu.