Na poti do odbojkarske elite pred Kamničankami Hrvatice in Poljakinje

"Smo v petem tednu priprav, z nami je tudi že Martina Guiggi, tako da smo zdaj v polni zasedbi. Italijanko sicer še čaka kar nekaj dela, vidi pa se, da gre za izkušeno igralko, ki je dolga leta igrala na resnično visoki ravni. Od nje pričakujemo, da bo dala svoj delež na igrišču, hkrati pa bo mentorica mlajšim igralkam, ki se bodo od nje lahko veliko naučile. Pričakujem, da bo tu imela veliko vlogo," je del načrtov, ki jih ima z izkušeno Italijanko, za uradno spletno stran OZS razkril trener Kamničank Aljoša Jemec. "Priprave smo namenoma začeli nekoliko bolj previdno, brez večjih obremenitev, kajti od predčasnega konca preteklega državnega prvenstva je minilo veliko časa. Zato smo se prve tedne bolj ukvarjali s tehniko in obrambo, zdaj pa smo že počasi začeli skoke, počasi smo tudi začeli igro šest na šest. Eden od poudarkov v dozdajšnjem delu priprav je bil tudi na telesni pripravljenosti, in igralke moram pohvaliti. Prvi del so pri kondicijskem trenerju opravile res dobro, tako da sem za zdaj zadovoljen, nas pa čaka še veliko trdega dela. Še zlasti zato, ker nas čakajo še kvalifikacije za ligo prvakov, ki bodo že zgodaj," za uradno spletno stran krovne zveze pravi Jemec. Prva kvalifikacijska tekma za uvrstitev v ligo prvakinj z zagrebško Mladostjo bo na sporedu že čez mesec dni, v primeru napredovanja pa bo Kamničanke čakal veliko težji zalogaj – najverjetneje poljska ekipa LKS Commercecon Lodž. "Ne razmišljamo o tem, kdo nas čaka v drugem krogu kvalifikacij, kajti prvi korak bo Mladost, zato se moramo popolnoma osredotočiti le nanjo. Že zdaj vemo, da bo to vse prej kot lahka naloga, kajti Zagrebčanke dobro poznamo, vemo, za kako neugodno ekipo gre, tako ali tako pa imajo vsako leto nadarjene igralke. V Mladosti so do zdaj vzgojili celo vrsto odličnih odbojkaric, ki zdaj igrajo v tujini," ne želi ničesar prehitevati Jemec.

Zaradi trenutnega položaja glede koronavirusa imajo v Kamniku kar nekaj težav z dogovarjanjem pripravljalnih tekem. Predvsem to velja za klube iz tujine. "Bili smo že v dogovorih s klubi iz Italije in Madžarske, vendar je vse skupaj padlo v vodo, ker ne smejo potovati, tako da nas v naslednjih tednih čakajo nasprotniki iz slovenske lige. Na srečo nas od 11. do 13. septembra čaka močan turnir v Olomoucu na Češkem, kjer računamo, da bomo lahko igrali še nekaj močnejših tekem. Sicer pa konec tega tedna načrtujemo trening tekmo kar znotraj ekipe."