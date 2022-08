Na SP brez Šketa, odbojkarji v Ljubljani pilijo formo

Optimizem in voljo jim veča stanje, v katerem so se zbrali na zaključnih pripravah. V Ljubljano, kjer so začeli treninge v športni dvorani OŠ Maksa Pečarja v Črnučah, so za razliko od maja, ko so se začeli pripravljati na Ligo narodov, prišli v polni zasedbi in vsi tudi zdravi. Med njimi pa vseeno ni več Alena Šketa, ki je po klubski sezoni izgubil dolgo trenažno obdobje, pred dnevi postal tudi očka, tako da avstralski selektor nanj za svetovno prvenstvo ne računa.

Je pa selektor Mark Lebedew zelo zadovoljen s stanjem drugih igralcev. Kot pravi, se vidi, da odbojkarji med odmorom niso poležavali, da so skrbeli za svojo fizično pripravljenost, tako so v precej boljšem stanju, kot so bili v času prve letošnje reprezentančne akcije. "Kakšna manjša težava je, a nič takega, kar bi nas moralo skrbeti," je s stanjem v ekipi zadovoljen Lebedew.