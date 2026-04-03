'Na tej ravni odbojke odločajo malenkosti'

"Ves čas ponavljamo, da na tej ravni odbojke moraš izkoristiti vsako najmanjšo priložnost, ki ti jo tekmec ponudi. Piacenza je bila tudi na povratni tekmi v Tivoliju ranljiva, toda mi nismo bili v svoji najboljši izvedbi. Morda smo si privoščili kakšno napako ali dve preveč, določeni padci nezbranosti v ključnih trenutkih pa so zagotovo botrovali porazu," je našemu novinarju Tadeju Vidrihu po porazu na povratni polfinalni tekmi Evropske odbojkarske zveze proti izjemni Piacenzi dejal izkušeni organizator igre Gregor Ropret.
Kot še pravi Ropret, so Ljubljančani tokrat več grešili pri začetnem uradcu kot pri sprejemu. "Slednji je bil z naše strani odličen, boljši kot na prvi tekmi, smo pa posledično pri začetnih udarcih nekoliko več grešili. Tudi blok-obramba na trenutke ni delovala tako, kot bi si želeli. Škoda za zapravljeno priložnost, ostaja nekaj grenkega priokusa, a v isti sapi je treba priznati, da je Piacenza odlična ekipa in si zasluži napredovanje v finale," je športno priznal eden najizkušenejših v vrstah ACH Volleyja.
"Če potegnemo črto pod obe tekmi, dejansko vidimo, kakšne malenkosti so nas ločile do novega velikega skalpa. Če bi na prvi tekmi dobili uvodni niz, ko smo že imeli visoko prednost in ga na žalost izgubili, bi se morda v Ljubljano vrnili z zmago 3:1 in bi bilo danes marsikaj drugače. Po drugi strani pa bi lahko izgubili tretji niz v Piacenzi in bi oni slavili s 3:0 ... Kot pravim, to so malenkosti, ki odločajo v tej fazi sezone in na tej ravni odbojke," je še dodal Ropret.
Tine Urnaut: "Kakovost Piacenze je očitna, a nismo bili tako daleč od uspeha."
Tudi kapetan Tine Urnaut se je večkrat zahvalil izjemni publiki v kultnem Tivoliju, ki je po besedah 38-letnega Korošca bila skozi vso sezono sedmi igralec ljubljanskega kolektiva.
"Zahvaljujem se vsem navijačem za to fantastično kuliso. Zelo nam je žal, da nam ni uspelo, saj smo jih res želeli premagati in se uvrstiti v veliki finale. Neverjetno je igrati pred polnimi tivolskimi tribunami. Kar nekajkrat so nas s svojim spodbujanjem izvlekli iz črnih minut. Pa ne samo na tej tekmi, že od jesenskih kvalifikacij dalje so naš sedmi igralec in v veliko veselje nam je bilo igrati v takem vzdušju."
Po Urnautovih besedah je bil jeziček na tehtnici večja napadalna učinkovitost Italijanov. "V drugih segmentih igre smo bili dokaj enakovredni, dali vse od sebe, a v ključnih trenutkih je tehtnico na njihovo stran prevesila posamična kakovost glavnih zvezdnikov in pa večja učinkovitost v napadu. Ko je bilo najbolj potrebno, so odigrali zbrano in enostavno," o glavnih razlogih za polfinalni poraz pravi Urnaut in zaključuje:
"Mislim, da smo na koncu, če pogledamo kako zahtevno skupino v Ligi prvakov smo imeli, lahko zadovoljni z letošnjo evropsko sezono. Morda ostaja tisti grenak priokus za skupinski del Lige prvakov, ko nismo bili v optimalnem zdravstvenem stanju. Zdaj vidimo, kako kakovosten je denimo Ziraat iz Ankare, ki še ni oddal niza. Škoda, da se s Piacenzo nismo pomerili v velikem finalu."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.