'Na tej ravni odbojke odločajo malenkosti'

"Ves čas ponavljamo, da na tej ravni odbojke moraš izkoristiti vsako najmanjšo priložnost, ki ti jo tekmec ponudi. Piacenza je bila tudi na povratni tekmi v Tivoliju ranljiva, toda mi nismo bili v svoji najboljši izvedbi. Morda smo si privoščili kakšno napako ali dve preveč, določeni padci nezbranosti v ključnih trenutkih pa so zagotovo botrovali porazu," je našemu novinarju Tadeju Vidrihu po porazu na povratni polfinalni tekmi Evropske odbojkarske zveze proti izjemni Piacenzi dejal izkušeni organizator igre Gregor Ropret. Kot še pravi Ropret, so Ljubljančani tokrat več grešili pri začetnem uradcu kot pri sprejemu. "Slednji je bil z naše strani odličen, boljši kot na prvi tekmi, smo pa posledično pri začetnih udarcih nekoliko več grešili. Tudi blok-obramba na trenutke ni delovala tako, kot bi si želeli. Škoda za zapravljeno priložnost, ostaja nekaj grenkega priokusa, a v isti sapi je treba priznati, da je Piacenza odlična ekipa in si zasluži napredovanje v finale," je športno priznal eden najizkušenejših v vrstah ACH Volleyja.

"Če potegnemo črto pod obe tekmi, dejansko vidimo, kakšne malenkosti so nas ločile do novega velikega skalpa. Če bi na prvi tekmi dobili uvodni niz, ko smo že imeli visoko prednost in ga na žalost izgubili, bi se morda v Ljubljano vrnili z zmago 3:1 in bi bilo danes marsikaj drugače. Po drugi strani pa bi lahko izgubili tretji niz v Piacenzi in bi oni slavili s 3:0 ... Kot pravim, to so malenkosti, ki odločajo v tej fazi sezone in na tej ravni odbojke," je še dodal Ropret.

Odbojkarji ACH Volleyja so lahko zadovoljni z letošnjo evropsko sezono. FOTO: Luka Kotnik

Tine Urnaut: "Kakovost Piacenze je očitna, a nismo bili tako daleč od uspeha."

Tudi kapetan Tine Urnaut se je večkrat zahvalil izjemni publiki v kultnem Tivoliju, ki je po besedah 38-letnega Korošca bila skozi vso sezono sedmi igralec ljubljanskega kolektiva. "Zahvaljujem se vsem navijačem za to fantastično kuliso. Zelo nam je žal, da nam ni uspelo, saj smo jih res želeli premagati in se uvrstiti v veliki finale. Neverjetno je igrati pred polnimi tivolskimi tribunami. Kar nekajkrat so nas s svojim spodbujanjem izvlekli iz črnih minut. Pa ne samo na tej tekmi, že od jesenskih kvalifikacij dalje so naš sedmi igralec in v veliko veselje nam je bilo igrati v takem vzdušju."