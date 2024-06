Najboljši čas za maščevanje: Japonci so Slovencem prizadejali edini poraz

Japonci, ki gojijo hitro igro in so izredno borbeni ter nepopustljivi, varovancem Gheorgeja Cretuja nikakor ne ležijo. To dokazujejo tudi rezultati zadnjih medsebojnih tekem, dobili so štiri zapovrstjo, pred letošnjo v Fukouoki najprej dve v Ligi narodov, tudi lansko v četrtfinalu, nato pa so bili boljši še v kvalifikacijah za olimpijske igre. In vse tekme so zmagali dokaj zanesljivo.