Najdič se vrača na mariborsko klop

Mariborski strateg Bruno Najdič se bo po dveh letih znova usedel na klop najuspešnejše ženske odbojkarske ekipe pri nas. Najdič je bankirke prvič prevzel leta 2008 in v desetih letih z njimi osvojil sedem naslovov državnih prvakinj ter pet naslovov Pokala Slovenije. "Veseli smo, da se nam je Bruno znova pridružil, navsezadnje je kot trener našemu klubu prinesel največ naslovov državnih prvakinj med vsemi trenerji v zgodovini kluba, prav tako je tudi prvi selektor ženske odbojkarske reprezentance, ki je ekipo popeljal na evropsko prvenstvo," veselja ob prihodu Najdiča v izjavi za uradno spletno stran OZS ne skriva direktor kluba, Mitja Koželj. Kot zmeraj so pričakovanja vodstva kluba in mariborske odbojkarske javnosti visoka. Kljub mladi ekipi namreč ni skrivnost, da si v klubu znova želimo kakšne lovorike. Kot običajno bo ekipa v letošnji sezoni tekmovala v državnem prvenstvu, Pokalu Slovenije, srednjeevropski ligi ter evropskem pokalu CEV.

Jedro ekipe ostaja nespremenjeno. Lansko ekipo sta zapustili obe tujki, Daniela Džaković in Anđela Veselinović. "V lanski sezoni smo ob koronavirusu imeli veliko težav tudi s poškodbami, ki so nekatere izkušenejše igralke prisilile, da so bile primorane kariero končati sredi sezone. Po drugi strani so zato priložnost dobile mlade igralke, ki so pokazale veliko volje do dela in borbenosti, kar je bil tudi rezultat hitrega napredka in tesnih treh porazov v finalu domačega prvenstva proti veliko izkušenejšim nasprotnicam. Naše igralke so sedaj leto starejše in verjamem, da bodo pod strokovnim vodstvom še napredovale in nas v prihajajoči sezoni navduševale z dobrimi predstavami. Navsezadnje jih je kar nekaj med njimi izkušnje nabiralo tudi v članski državni reprezentanci na kvalifikacijah za evropsko prvenstvo in v evropski Srebrni ligi," optimistično zre v novo sezono direktor Koželj ter dodaja, da kljub temu ne izključuje tudi kakšne okrepitve.

Ekipa bo večji del priprav preživela na domačem parketu, septembra pa bo odigrala nekaj trening tekem in turnirjev doma in v tujini.