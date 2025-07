'Največja želja je, da bi imeli zelo veliko podporo s tribun'

Slovenija je v dosedanjem poteku tekmovanja zabeležila štiri zmage in štiri poraze, na nobenem od obeh turnirjev pa ni nastopila v najmočnejši postavi. Najprej je v Rio de Janeiru trikrat zmagala in enkrat izgubila, obratno pa je bilo v Burgasu, s čimer so se zmanjšale tudi njene možnosti za napredovanje na zaključni turnir.

Pred domačim turnirjem v Ljubljani sta se ekipi priključila dolgoletna člana reprezentance Gregor Ropret in Alen Pajenk, tik pred začetkom turnirja bo na voljo še Jani Kovačič, status kapetana Tineta Urnauta, ki po bolezni trenira po prilagojenem programu, pa je še v zraku. "Cilj je, da se vrnem dobro fizično pripravljen. Ali bo to jutri, čez teden dni, ali pa po turnirju v Stožicah, to ni prioriteta. Pomembno je, da bom lahko treniral na polno in pomagal ekipi," je o svojem zdravstvenem kartonu po novinarski konferenci razlagal 36-letni Urnaut.